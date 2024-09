Christoph Kramer beschreibt Trikottausch mit Messi als "ganz, ganz furchtbarer Moment"

Christoph Kramer, bekannt für seine Expertise im Fußball, wagt sich in neue Gefilde: sein Debütroman 'Das Leben fing im Sommer an' erscheint im März 2025. Der Coming-of-Age-Roman entführt in den Sommer 2006 und erzählt von Jugend, erster Liebe und Freundschaft.

Christoph Kramer (33) hat in seiner langen Karriere als Profi-Fußballer so einige Erfolge vorzuweisen – unvergessen natürlich vor allem der Weltmeister-Titel 2014. Doch auch auf seine ertauschten Trikots ist der aktuell vereinslose Ex-Gladbacher stolz. In der neusten Folge des "Copa TS"-Podcasts mit Tommi Schmitt (35) verrät der ZDF-Experte, welche Situation ihm besonders unangenehm war.

"Ich habe gefragt: 'Can I have your jersey?' Der hat es gehört, der hat mich auch kurz angeguckt, ist dann geradeaus weitergegangen und hat mir so auf die Schulter geklopft", beschreibt Kramer den Moment: "Da ist so viel Ehre und so viel Stolz in mir zerbrochen."