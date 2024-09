Aufregung um Show-Band: Sebastian Pufpaffs Antwort auf Stefan Raabs RTL-Show

Wirbel um plötzlichen Sender-Wechsel der Heavytones

Die Heavytones waren einst von Stefan Raab zusammengestellt worden und über viele Jahre musikalische Begleiter seiner Show-Auftritte. Bei der "TV total"-Neuauflage 2021 kehrten sie an der Seite Sebastian Pufpaffs zurück. Nun schlossen sie sich offenbar äußerst kurzfristig ihrem alten Mentor Raab an. Nachdem sie am Samstag überraschend beim Box-Duell bei RTL aufgetreten waren, verkündeten die Musiker am Dienstag bei Instagram, dass für sie "ein neues Kapitel" beginne. Am Mittwochabend dann waren sie bereits bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" im Einsatz.