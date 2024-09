Stefan Raab bricht alle Rekorde: unglaublicher Abozuwachs für RTL

Stefan Raab ist am vergangenen Wochenende nicht nur in den Ring mit Regina Halmich gestiegen, der Entertainer ist in das direkte Duell mit "TV Total" und seinem Nachfolger Sebastian Pufpaff getreten. Nun hat Pufi auf die Attacken von Stefan Raab reagiert.

Das mutmaßliche Kalkül, dem teils kostenpflichtigen VoD-Dienst durch die prominente Personalie Auftrieb zu verschaffen, scheint für RTL aufzugehen. Wie der Kölner Sender am Donnerstag mitteilt, sei die Premiere von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" am Mittwochabend "der beste Neustart aller Zeiten auf RTL+".

Zudem habe die Show "für den stärksten Abozuwachs eines Original-Formats auf Deutschlands führendem Streamingdienst" gesorgt. Damit nicht genug: "Spektakulär ist auch der Anteil derer, die zum allerersten Mal mit RTL+ in Berührung gekommen sind." So seien 73 Prozent der neuen Abonnements an Neukunden verkauft worden. Beim Rest handle es sich "um Wiederkehrer, die für Stefan Raab zu RTL+ zurückgekommen sind".

Von der neuen Konkurrenz am Mittwochabend weitgehend unbeeindruckt präsentierte sich derweil "TV total" mit Sebastian Pufpaff. Die Show, von Raab einst erfunden und nun in dessen direkter Konkurrenz laufend, bestätigte mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Reichweitenwert der Vorwoche. Der Quote mag geholfen haben, dass sich Pufpaff einige ironische Seitenhiebe gegen Raab leistete. Bis auf Weiteres kennt das derzeit wohl brisanteste Show-Duell im deutschen Fernsehen also keine Verlierer.