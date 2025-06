Box-Weltmeisterin Regina Halmich: Warum für sie kein weiterer Boxkampf mit Stefan Raab infrage kommt

"2024 war sehr anstrengend", sagte Halmich in Anspielung auf den RTL-Showkampf gegen Stefan Raab, der im vergangenen September für jede Menge Furore sorgte. "Da gab es so viel Pressearbeit und Interesse an meiner Person ... damit hätte ich nie im Leben mehr gerechnet", betont die ehemalige Profi-Boxerin im Interview. Geboxt habe sie "vor dem Comeback des Raab-Kampfes viele Jahre überhaupt nicht", so die 48-Jährige, die klarstellte: Ein weiteres Duell wird es nicht geben. "Ich hatte schon beim dritten Mal gesagt, dass es keinen Sinn ergibt, aber mich dann doch noch mal überreden lassen. Mittlerweile sind wir in einem Alter, wo man es auch mal gut sein lassen sollte. Ich habe ehrlich gesagt, keine Lust mehr, gegen Stefan Raab zu kämpfen."