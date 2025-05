"Die Bachelors" 2025: Das sind die beiden neuen Rosenkavaliere

Bald ist es soweit: Am 18. Juni 2025 startet bei RTL die neue Staffel „Die Bachelors“ mit 10 Folgen zur Primetime. Wir stellen euch die zwei Kandidaten vor.

Doppelt gut: „Die Bachelors“ Der Bankangestellte Marcel Maderitsch war im Jahr 2003 der erste „Bachelor“. Damals 29-jährig, stellte er sich in dem RTL-Format der Herausforderung, vor laufenden Kameras seine Traumfrau zu finden. Seitdem wurden unzählige rote Rosen verschenkt und ebenso viele Herzen gebrochen. Bis auf eine Ausnahme ist es nämlich keinem der 12 Finalisten geglückt, mit seiner Auserwählten sesshaft zu werden. RTL nahm wohl auch dies zum Anlass, das Konzept der beliebten Dating-Show im letzten Jahr zu verändern: Zwei Junggesellen suchten als „Die Bachelors“ parallel nach der großen Liebe. Offensichtlich mit Erfolg, denn es bleibt auch 2025 bei zwei liebeswilligen Junggesellen.

„Die Bachelors“ 2025 sind … Wie schon in der Vergangenheit, so finden die Dreharbeiten auch für die aktuelle Staffel unter der malerischen Sonne Südafrikas statt. Vor paradiesischer Kulisse treffen zwei attraktive männliche Singles auf eine Gruppe von Single-Frauen, die wieder alle Register ziehen werden, um die Aufmerksamkeit der Kandidaten und damit die begehrten Rosen zu ergattern. 2025 teilen „Die Bachelors“ nicht nur die Sehnsucht nach Zweisamkeit, beide sind auch bereits Väter. Ins Rennen gehen der Fotograf Felix Stein (32) aus Berlin und der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann Martin Braun (35) aus Troisdorf bei Köln.

Felix Stein Felix Stein ist charmant und humorvoll. Ein Plausch mit ihm dürfte also alles andere als hölzern ausfallen. Felix hat seine kreative Ader zum Beruf gemacht und bestreitet seinen Lebensunterhalt als Fotograf und Social-Media-Host (mit knapp 67.000 Followern). Auf diese Weise kann er sich verwirklichen und seine sprudelnden Ideen ungebremst umsetzen. In den letzten fünf Jahren spezialisierte sich der bekennende Fußballfan darauf, Athleten und Labels vor der Kamera perfekt in Szene zu setzen. Felix ist ein Familienmensch und stolzer Vater. „Ich habe einen ganz, ganz tollen fünfjährigen Sohn, der der absolute Inhalt meines Lebens ist“, zitierte ihn RTL. In Südafrika möchte er sein fünfjähriges Single-Dasein gegen eine glückliche Beziehung mit seiner Traumfrau eintauschen.

Steckbrief:

Name: Felix Stein

Alter: 32

Wohnort: Berlin

Beruf: Fotograf, Creator für Sportler & Personalities

Hobbies: Mode, Fußball, Fotografie, Sinn für Ästhetik

Single seit: 5 Jahren

Fun Facts: Leute parodieren, Akzente nachmachen

Martin Braun Auch Martin geht ganz in seiner Vaterrolle auf. Aus seiner früheren Ehe, die vor dreieinhalb Jahren ein einvernehmliches Ende fand, gingen zwei Töchter hervor. Für ihn ist nun der Zeitpunkt gekommen, an dem er wieder Lust hat, sich neu zu verlieben. Er kann sich gut vorstellen, mit der richtigen Frau an seiner Seite noch weitere Kinder zu bekommen. Martin sagt über sich: „Ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch und gucke immer, dass es allen gut geht. Ich bin sehr abenteuerlustig und ein kleiner Adrenalinjunkie. Ich fahre Motorrad, mache viel Sport – ob Tennis, Paddeln oder Windsurfen, da ist alles mit dabei.“

Steckbrief:

Name: Martin Braun

Alter: 35

Wohnort: Troisdorf

Beruf: Versicherungs- und Finanzanlagefachmann

Hobbies: Sport, Kochen, Lesen

Single seit: 3,5 Jahren

Fun Facts: „Wenn ich mich konzentriere, fange ich an zu kauen“; „Wenn ich Nachrichten schreibe, murmele ich diese laut mit“

Was erwartet die Zuschauer? Felix Stein gibt einen kleinen Ausblick darauf, was die Zuschauer in den zehn Folgen der kommenden Staffel erwartet: „Es wird emotional. Es wird wild. Und es wird garantiert nicht langweilig – mit sehr unterschiedlichen Mädels, starken Momenten und natürlich: Martin und mir.“

Raab räumt Sendeplatz für „Die Bachelors“ Am 18. Juni 2025 startet die zweite Staffel „Die Bachelors“ um 20.15 Uhr bei RTL (bei RTL+ bereits am 11. Juni 2025). Aktuell ist auf diesem Sendeplatz noch Stefan Raab mit seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ zu sehen. Ein RTL-Sprecher erklärte den Show-Wechsel damit, dass Raab sich am 18. Juni „in die wohlverdiente Sommerpause“ verabschieden wird. So steht der Mittwochabend wie schon 2024 bei RTL wieder ganz im „Zeichen der roten Rosen“.