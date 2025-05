"Cheers"-Star George Wendt ist gestorben

Als Stammgast in der Kneipe wurde er in der gleichnamigen Comedy-Serie berühmt: Schauspieler und Komiker George Wendt, der für seine Rolle als Norm Peterson in "Cheers" (1982-1993) sechsmal in Folge für den Emmy nominiert wurde, ist tot. Er starb am Dienstagmorgen im Alter von 76 Jahre. Seine Pressesprecherin bestätigte den Tod und erklärte in einem Statement: "George war ein liebevoller Familienvater, ein geschätzter Freund und Vertrauter für alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen. Er wird für immer vermisst werden. Die Familie hat darum gebeten, in dieser Zeit die Privatsphäre zu wahren."

Seine Karriere begann Wendt als Schüler der Chicagoer Improvisationsszene in den 70er-Jahren, nach zahlreichen TV-Gastauftritten bekam er die Rolle, die ihn prägen sollte: als meist arbeitsloser Norm Peterson, der stets am Tresen der TV-Kneipe in "Cheers" zu finden war. Als Mitglied des Ensembles erhielt Wendt sechs Emmy-Nominierungen in der Kategorie Nebendarsteller in einer Comedyserie. Auch in den Spin-offs "The Tortellis" und "Frasier" übernahm er die beliebte Rolle. Nach dem Ende von "Cheers" erhielt er mit "The George Wendt Show" eine eigene kurzlebige Sitcom, in der er einen Radiomoderator und Automechaniker spielte.

"Cheers"-Kollegen trauern um George Wendt Auch in Kinofilmen war Wendt in Nebenrollen zu sehen, etwa in Komödien wie "Fletch – Der Troublemaker" (1985) und "Gung Ho" (1986) sowie dem Horrorfilm "House – Das Horrorhaus" (1985), er hatte Gastrollen in Serien wie "Columbo", "Sabrina – Total Verhext!" und "Chaos City". In den letzten Jahren seiner Karriere wandte er sich vermehrt dem Theater zu: So übernahm er unter anderem 2008 in der Broadway-Produktion von "Hairspray" die Hauptrolle der Edna Turnblad. Einen seiner letzten Fernsehauftritte hatte er im Jahr 2023: Als Elch trat er bei "The Masked Singer" an und belegte Platz elf.

Zahlreiche seiner "Cheers"-Kollegen würdigten Wendt: "Ich bin am Boden zerstört zu hören, dass Georgie nicht mehr unter uns weilt", teilte Hauptdarsteller Ted Danson in einer Erklärung mit. "George Wendt war der süßeste und freundlichste Mann, den ich je getroffen habe", sagte "Cheers"-Kollegin Rhea Perlman, die in der Serie die Kellnerin Carla Tortelli spielte: "Es war unmöglich, ihn nicht zu mögen."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!