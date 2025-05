"Bauer sucht Frau"-Paar Uwe und Iris Abel überrascht mit humorvollem "Scheidungs"-Video

Iris Abel, bekannt aus der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau", präsentiert sich auf Instagram mit einem neuen Look und ist kaum wiederzuerkennen.

Iris Abel kaum wiederzuerkennen: "Bauer sucht Frau"-Star im völlig neuen Look

Auf Instagram postete sie ein Video, in dem sie und Uwe fahren fröhlich im Cabrio unterwegs sind. Sie lachen, schauen sich verliebt an. Der Kommentar zum Clip: "So sieht ein Scheidungspaar aus". Natürlich ist damit das Gegenteil gemeint: Alles gut bei den Abels.