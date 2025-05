Conchita Wurst und Graham Norton sprechen offen über plastische Eingriffe und ESC-Erfahrungen

Seitdem sie 2014 den Eurovision Song Contest gewann, ist Conchita Wurst eine europaweite Gesangs-Sensation. Zu ihren Fans gehört auch der britische Talkshow-Moderator Graham Norton. Der hatte die Sängerin anlässlich des ESC-Finales in Basel in seiner Radio-Talkshow zu Gast. Doch statt über den Wettbewerb zu reden, drehte sich das Gespräch sich ziemlich schnell um ein anderes Thema: plastische Eingriffe.

Das liegt daran, dass sich mit Norton und Wurst zwei Gleichgesinnte gefunden haben. "Das ist der erste Auftritt meiner linken Schulter im Radio. Sie ist nagelneu und weniger als zwei Wochen alt", sagte Norton am Anfang des Interviews mit einem Augenzwinkern. Man solle ihm wegen all der Schmerzmittel verzeihen, wenn er "etwas Dummes" sage.

Bei JJs Sieg am vergangenen Samstag in Basel war Conchita hautnah dabei: Sie begleitete den Sänger vor Ort. Dabei fiel ihr ein entscheidender Unterschied auf: "Was ist mit euch los?", fragte sie sich laut einem Interview mit Ö3, als sie die anderen Teilnehmer sah. "Die sind alle Mitte 20. Wieso seid ihr alle so tiefenentspannt?" Die Antwort lieferte sie gleich mit: soziale Medien. Die neue Generation sei mit ihnen aufgewachsen: "Die wissen, was alles dazugehört. Die sind nicht so überwältigt wie wir früher." Sie selbst nämlich habe damals viel Lampenfieber gehabt.