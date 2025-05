Heidi Klum & Tom Kaulitz: Altersunterschied, erstes Treffen & lang ersehnte Auszeit 2025

16 Jahre trennen Heidi Klum und Tom Kaulitz – sie war 44, er 28, als sie sich kennenlernten. Für die "Germany's Next Topmodel"-Chefin war das ein Thema. Zumindest zu Beginn. "Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein", erzählt sie im Interview mit "Bild".

Doch die Sorge war unbegründet. Heidi Klum hat kein Problem mit dem Älterwerden. "Ich bin glücklich mit mir, wenn ich in den Spiegel schaue." Und auch Tom, dem sie 2019 das Ja-Wort gab, sieht das locker. Er liebe sie, wie sie ist – inklusive aller Ecken und Kanten. "Ich habe zum Glück einen Mann, der mich so liebt, wie ich bin und für den ich auch unperfekt perfekt bin", sagt sie. Für ihn sei sie sogar spannender als viele jüngere Frauen. "Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen."

Dabei hätte ihr Leben ganz anders verlaufen können. Denn ihr erstes Treffen mit Tom wäre beinahe nie passiert. "An dem Abend, als ich Tom kennenlernte, wollte ich nicht ausgehen, ich war zu müde von den Dreharbeiten tagsüber", erinnert sich Heidi Klum. Doch sie war zu einer Geburtstagsfeier eingeladen – ihr Freund Michael Michalsky feierte. Also überwand sie sich.

"Man muss selbst etwas für sein Glück tun und sich manchmal einen kleinen Tritt in den Hintern geben, denn man weiß nie, was passiert", sagt sie rückblickend. "Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich meinen Mann nie kennengelernt."

Jetzt planen die beiden endlich ihre lang ersehnte Auszeit. Nach dem Finale der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (Live-Finale am Donnerstag, 19. Mai, ProSieben) soll es losgehen. "Mein Mann und ich reden seit zwei Jahren davon, dass wir uns eine kleine große Auszeit nehmen wollen. Das machen wir diesen Sommer", ist Klum fest entschlossen.

Vier Wochen Urlaub. Nur zu zweit. Ohne Termine. Ohne Medienrummel. "Die Handys bleiben nur an für private Anrufe." Ab Juli wollen sie einfach in den Tag hineinleben. "Ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl von Langeweile spüren", sagt die 51-Jährige. Für sie ein neues Gefühl – denn sonst sei immer etwas los.