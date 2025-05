"Momentversagen" mit Felix Klare: Wenn der Staatsanwalt die Kontrolle verliert

Das passt natürlich schlecht zusammen. Eben noch wurde der Kölner Staatsanwalt Manuel Bacher (Felix Klare) von seinem Chef in den höchsten Tönen gelobt: Er sei ein Mann, der den Unterschied zwischen Recht und Moral noch kenne. Diesen Unterschied muss der verheiratete Jurist glatt vergessen haben, als er auf dem nächtlichen Heimweg von seiner Beförderungsparty seine attraktive Kollegin Caroline von Studt (Julia Thurnau) bis ins Bett begleitet. Doch das bleibt nicht der folgenreichste Fehltritt an jenem verhängnisvollen Abend. "Momentversagen" wäre eine passende Umschreibung – so lautet jedenfalls der Titel dieses gelungenen Films von Regisseur Friedemann Fromm, der nun bei ARTE als Wiederholung läuft.