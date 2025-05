"Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?": Infos zur neuen RTL-Quizshow mit Sonja Zietlow

RTL bringt eine neue Quizshow an den Start: "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" lautet das Motto der von Sonja Zietlow moderierten Sendung auf dem Sendeplatz von Günther Jauchs "Wer wird Millionär". Im Mittelpunkt steht ein einzelner Kandidat, der in sieben Runden gegen je eine von ihm selbst ausgewählte Gruppe aus der Bevölkerung antritt. Dabei kann es sich um Ärztinnen, Supermarktkassierer oder Nutzerinnen und Nutzer einer Dating-App handeln. Die teilnehmenden Gruppen wurden im Vorfeld der Quizsendung entsprechend befragt.

Gelingt es dem Kandidaten, die Gruppen in jeder der insgesamt sieben Quiz-Runden zu schlagen, so zieht er am Ende ins große Finale ein. Dort steht er vor der wegweisenden Entscheidung: Will er mit den bis dahin sicher erspielten 20.000 Euro das Spiel verlassen oder im Finale um 100.000 Euro spielen unter der Gefahr, womöglich den gesamten bis dato erspielten Gewinn wieder zu verlieren? Doch damit nicht genug: Für noch mehr Nervenkitzel verkürzt sich in jeder der sieben Quiz-Runden die Bedenkzeit des Kandidaten.