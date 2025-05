Krist Novoselic mit 60: Nirvana-Bassist zwischen Politik, Musik und Präsidentschaftskandidatur

Er war schon zu Grunge-Zeiten so etwas wie der stille Sidekick von Nirvana-Frontmann und -Songwriter Kurt Cobain und dem ausdrucksstarken Schlagzeuger Dave Grohl: Krist Novoselic machte dem Ruf der Bassisten-Zunft alle Ehre und sorgte für ein solides Fundament, ohne selbst groß in den Vordergrund zu treten.

Eine Folge davon: Der Musiker, der am 16. Mai 2025 60 Jahre alt wird, ist wohl das unbekannteste Gesicht der einflussreiche Alternative-Rocker – wenn man mal von Grohls Vorgängern absieht, die vor dem Durchbruch der Band hinter dem Schlagzeug saßen. Was also treibt Krist Novoselic heute so und wie ist es ihm nach dem Ende von Nirvana ergangen?

Tatsächlich machte Novoselic nach der Auflösung Nirvanas infolge von Kurt Cobains Tod 1994 wie sein Bandkollege Dave Grohl auch weiter Musik. Allerdings dürfte jedes seiner Folgeprojekte im Schatten von Grohls Foo Fighters stehen, die sich im Laufe der 1990-er selbst zur wichtigen Alternative-Rock-Band entwickelten und sich noch heute enormer Popularität erfreuen. Namen wie Sweet 75 oder Eyes Adrift dürften hingegen wenigen Menschen etwas sagen. So nämlich hießen die Bands, in denen Novoselic zwischen 1995 und 2003 spielte.

Große Namen Dabei können sich die Namen der Musiker, mit denen Novoselic seit Nirvana zusammengearbeitet hat, durchaus sehen lassen – um nicht zu sagen, manche davon sind schwer zu toppen. 1996 spielte er gemeinsam mit Kim Thayil von Soundgarden und Sean Kinney von Alice in Chains auf einem Song von niemand geringerem als Johnny Cash: "Time of the Preacher" wurde für ein Willie-Nelson-Tributalbum aufgenommen.

2012 nahm er gemeinsam mit seinem Ex-Kollegen Grohl und Beatles-Legende Paul McCartney das Stück "Cut Me Some Slack" auf. 2016 stand er dann auch als Gastmusiker mit McCartney auf der Bühne. Auch mit Punk-Legende Jello Biafra von den Dead Kennedys hat Novoselic bereits zusammengearbeitet.

Noch ein ganz großer Name befindet sich in Novoselics Vita, es handelt sich aber um niemanden aus der Musik-Welt: 2009 hatte er eine kleine Rolle in der Komödie "World's Greatest Dad" mit Robin Williams. In den 1990-ern hatte er sogar schon mal Regie geführt, wenn auch bei einem Projekt, das stark mit der Alternative-Rock-Szene verknüpft ist: Novoselic zeichnete für die Pseudo-Doku "The Beauty Process" mit der Riot-Grrrl-Band L7 verantwortlich, die im Schlepptau mit dem gleichnamigen Album der Gruppe veröffentlicht wurde.

Novoselic ließ sich zum Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl aufstellen 2024 machte Krist Novoselic mit einer etwas wunderlichen Aktion Schlagzeilen: Er ließ sich zum Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl aufstellen. Was für viele Prominente nicht viel mehr ist als ein Werbegag, der etwas Aufmerksamkeit mit sich bringt, war für Novoselic tatsächlich mit ernsthaften politischen Aspirationen verbunden.

Zwar sei er sich bewusst, dass er keine Chance auf das Präsidentenamt habe, erklärte er, aber seine Kandidatur diene dazu, seine neu begründete Partei, die Cascade Party of Washington, auf die nationale Bühne zu bringen. Zeitgleich gründete Novoselic die Band The Bona Fide Band, um auf seinen eigenen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten.

MIt Politik setzte sich Novoselic schon in seiner Jugend viel auseinander. Selbst in seiner Autobiografie räumte er der Politik ähnlich viel Raum ein wie seinem musikalischen Hintergrund: Der Titel "Of Grunge and Government: Let's Fix This Broken Democracy" spricht für sich. Das Buch kam im Oktober 2004 in die Läden – kurz bevor George W. Bush ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt wurde.

Bei der nächsten Wahl, im Jahr 2008, gehörte der Bassist den prominenten Unterstützern des als Außenseiter angetretenen Barack Obama an. 2014 gab er jedoch an, mit der demokratischen Partei gebrochen zu haben, weil diese zu sehr von ihren Spitzenpolitikern dominiert werde und es keinen Raum mehr für Graswurzelbewegungen gebe, die von der Basis aus politischen Einfluss üben könnten. Novoselics neue Partei wird dem zentristischen Spektrum zugeordnet.