Anita Kupsch zum 85. Geburtstag: Ehemann offenbart traurige Wahrheit über ihre Gesundheit

In wenigen Tagen wird Anita Kupsch 85 Jahre alt. Die Schauspielerin ist 1987 als Arzthelferin in der ARD-Vorabendserie "Praxis Bülowbogen" berühmt geworden, hatte seitdem Rollen in zahlreichen TV-Formaten wie "Tatort", "Die Krimistunde", "Die Kommissarin" und "Für alle Fälle Stefanie". Bis 2017 stand Kupsch fast 60 Jahre lang vor der Kamera oder auf der Bühne. Dann war Kupsch zunächst nur noch auf einigen Premieren zu sehen, ehe es plötzlich völlig ruhig um sie wurde. Ihr Ehemann hat nun gegenüber "Bild" den traurigen Grund dafür verraten.