Katy Karrenbauer gewährt intime Einblicke in ihre bewegende Familiengeschichte

Mit ihrer Rolle als Christine Walter in der Serie "Hinter Gittern" ist Katy Karrenbauer zum Fernsehstar geworden. Mittlerweile kann die Schauspielerin auf eine 45 Jahre lange Karriere zurückschauen. Doch dabei gab es nicht immer positive Zeiten. So musste sie erst kürzlich einen schweren Verlust hinnehmen.

Ihr neues Werk "Das Leben ist kein Fischfurz Vol. I" ist eine Neuauflage und erzählt 39 Kurzgeschichten aus dem Leben der gebürtigen Duisburgerin. Die Idee für den Titel bekam sie durch ihre Rolle der Ma St. John in der Komödie "Spiel mir das Lied und du bist tot". Dort sagte die Figur Pa Jerry-Lee-Larry St. John (gespielt von Jürgen Tonkel ) genau diesen Spruch.

Im Gespräch mit "Volle Kanne"-Moderator Florian Weiss (48) gab sie im ZDF nun einen Ausblick auf das Buch in dem es unter anderem um die Frage geht, warum sie seit über zehn Jahren ein halb fertiges Tattoo am Arm trägt.

Das Geheimnis hinter ihrem halb fertigen Tattoo

"Das Tattoo oben am Arm habe ich mir zu meinem 45. Lebensjahr gegönnt, obwohl ich gar kein Tattoo-Typ bin", sagt Karrenbauer in der ZDF-Sendung. Sie habe damit einen neuen Lebensschritt zelebrieren wollen. Doch die Begeisterung über den neuen Körperschmuck hielt nicht lange. Karrenbauer erzählt: "Es gibt ein Henna-Tattoo, das nur halb fertig wurde, weil ich es irgendwann gar nicht mehr mochte." Mittlerweile sei das Tattoo, das einmal um ihren Arm geht so verblasst, dass man kaum noch etwas darin erkenne.