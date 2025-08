"München Mord – Der Letzte seiner Art": Kritik zum ZDF-Krimi mit Bernadette Heerwagen

Im Büro der Münchner Kriminaler herrscht gähnende Langeweile, die Zeit scheint stehen geblieben. "Nein", sagt Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), die von den Kollegen immer nicht richtig ernst genommen wird, "sie vergeht nur langsamer". Wie so oft dreht sich in auch im 12. Fall von "München Mord", den das Zweite nun wiederholt, alles um die Vergangenheit. In der alles besser war, irgendwie. Als Gustav Schmidinger (Martin Umbach), der frühere "Pate von München", ein Spielhallen- und Bordellbesitzer, in Nähe der Hackerbrücke erdolcht wird, würden sie ihm wohl am liebsten posthum die Medaille "München leuchtet" überreichen – als einem Symbol seiner Zeit. Doch dann werden die Kommissare Schaller (Alexander Held), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Flierl in der Folge "Der Letzte seiner Art" (Drehbuch: Peter Kocyla, Regie: Jan Fehse), auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen: Der Tote war ein Doppelgänger.