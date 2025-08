"Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025" mit Barbara Schöneberger

Sommerzeit, Zeit zum Schmunzeln – und zum Schwitzen: Barbara Schöneberger treibt den Pulsschlag hoch und sorgt für Schnappatmung, wenn sie in der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß? – Best of 2025" eine erste Jahresbilanz zieht und auf die besten, schrägsten und überraschendsten Versteckte-Kamera-Filme der Saison zurückblickt. Dafür hat sie sich mit dem Vater-Sohn-Gespann Friedrich und Max von Thun zwei Gäste in die Sendung eingeladen, die sich durch ein sehr ausgeruhtes Humorverständnis auszeichnen.