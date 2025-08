Jason Momoa über sein Leben in Caravans: "Ich bin ein normaler Mensch"

Hier eine Luxus-Villa, da ein Mega-Anwesen: Viele Hollywood-Stars leben dank ihres Vermögens auf großem Fuß. Für Jason Momoa jedoch sind derlei materielle Dinge kein großartiger Anreiz. "Ich mag kleine Räume, ich liebe es, mobil zu sein", verriet der Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Ich will draußen sein, ich will die Welt sehen."

Aus diesem Grund habe er erst kürzlich sein erstes eigenes Haus erworben: "Es ist ganz schlicht." In den Jahren zuvor habe er "aus Caravans gelebt", beschrieb Momoa: "Ich bin einfach ein nomadischer Mensch – das steckt in meiner DNA."

Der 45-Jährige zeigte sich überzeugt: "Am Ende braucht man nicht viel: Familie, Liebe, ein Dach über dem Kopf." In der Natur zu duschen und zu essen, das sei für den "Aquaman"-Star "das echte Leben". Seine Ansprüche ans Leben beschrieb er wie folgt: "Ich brauche einfach nur einen Platz, um den Kopf hinzulegen, jemanden zum Kuscheln – und dann wieder raus in die Welt."