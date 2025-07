Kehrt Julia Roberts zurück? Fortsetzung der Kult-Komödie "Die Hochzeit meines besten Freundes" geplant

Das Original ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten romantischen Komödien der 90er-Jahre: Wie jetzt bekannt wurde, arbeitet Sony Pictures an einer Fortsetzung von "Die Hochzeit meines besten Freundes" (1997). Celine Song, bekannt für "Past Lives" und "Was Liebe wert ist – Materialists", soll das Drehbuch schreiben. Das berichten die US-Branchenmagazine "Variety" und "The Wrap" übereinstimmend.

Song war 2024 mit Past Lives für zwei Oscars nominiert. Auch ihr neuer Film "Was Liebe wert ist – Materialists" (deutscher Kinostart: 21. August) mit Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal in den Hauptrollen wurde positiv aufgenommen. Ein Regisseur für die Fortsetzung ist noch nicht bekannt. Auch zur Besetzung gibt es bisher keine Informationen. Hauptdarsteller Dermot Mulroney äußerte sich aber in einem am 25. Juli veröffentlichten Interview mit der New York Post. Er sagte, es gebe "Gerüchte über eine Fortsetzung".