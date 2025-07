Millionen-Gagen bei Netflix? Bill und Tom Kaulitz widersprechen

"Jede Schlagzeile ist eine gute Schlagzeile", lacht Bill Kaulitz. In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" amüsiert sich der Tokio-Hotel-Frontmann über die Medienberichte der vergangenen Woche, die unter anderem seinen Party-Urlaub auf Mallorca unter die Lupe nehmen: "Da haben sie ausgewertet, in welcher Villa wir schlafen, was die kostet, was unser Luxusurlaub da ist, welchen Champagner wir trinken ... das fand ich zum Schreien!"