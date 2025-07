Villa & Flugzeug: Das macht Roland Kaiser mit seinem Vermögen

Laut dem "Vermögen-Magazin" hat Roland Kaiser mehr als 50 Millionen Euro zur Verfügung. Dass er einmal so viel Geld auf seinem Konto haben wird, hat der gelernte Automobilverkäufer aus Berlin am Anfang seiner Karriere wohl kaum gedacht. Zunächst trat Roland Kaiser auf Hochzeiten und Betriebsfeiern auf, bis er Mitte der 70er Jahre den Durchbruch schaffte. Das Geld nutzt der Schlagerstar, um sich und seiner Familie ein komfortables Leben zu finanzieren. Dazu gehört sein kostspielige Hobby.

Wenn es mal wieder in den Urlaub nach Sylt geht, nutzt Roland Kaiser sein eigenes Flugzeug. 1993 machte der 73-Jährige einen Flugschein. Von seinem ersten Geld, dass der gebürtige Berliner mit seinem Hit "Santa Maria" verdient hat, kaufte er sich einen gebrauchten Sportwagen. Doch das Geld mit vollen Händen auszugeben, sei nicht seine Art. Er selbst bezeichnet sich als "umsichtiger Mensch beim Thema Geldausgaben". Zudem spendet Roland Kaiser ein Teil seines Vermögens an wohltätige Zwecke.

Bei Roland Kaiser zu Hause

Wenn es um das Wohnen geht, greift der Schlagersänger allerdings tief in die Tasche. Vor wenigen Monate ist Roland Kaiser in ein luxuriöses Anwesen in Münster gezogen. „Besonders freue ich mich auf unsere eigene, große Schwimmhalle. Da kann ich bald meine Bahnen ziehen. Zum Haus gehört auch ein großer Garten", beschrieb Roland Kaiser sein Reich gegenüber "Bild". Dabei handelt es sich um einen Bungalow. Das vorherige Zuhause wird aber nicht verkauft.