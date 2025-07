Gabriel Kelly über seine Partnerin: "Führen quasi eine Fernbeziehung"

Ein Kelly-Spross geht unter die Musiker: "Gabriel Kelly" heißt das Debütalbum, das der Sänger und Sohn von Angelo und Kira Harms Kelly, vergangene Woche veröffentlicht hat. Neben selbstironischen Songs wie "Ex oder Kelly-Fan" sind darauf auch sehr private Stücke zu finden. So widmete er das Lied "Leo" seiner langjährigen Partnerin Leoni. Im ZDF-Magazin "Volle Kanne" hat Kelly nun mehr über seine Beziehung verraten und erklärt, welche Herausforderung sein Musiker-Leben für das Paar mit sich bringt.

Gabriel Kelly macht Tanzkurs mit Freundin Leoni

Kelly sei wegen seiner Musik viel unterwegs: "Ich führe mit meiner Freundin quasi eine Fernbeziehung", verrät er. Und das, obwohl die beiden sogar zusammenleben. Das Paar versuche in den Phasen, in denen er unterwegs ist, viel miteinander zu telefonieren und so in Kontakt zu bleiben. "Das sind die Nachteile, wenn man Musiker ist", meint Kelly.