Heavy Metal in Reinform: "Judas Priest" auf ARTE

Clisson, das ist eine wunderschöne Kleinstadt im Westen Frankreichs, etwa 30 Kilometer von Nantes entfernt. Man findet dort eine Burg, hübsch verwinkelte mittelalterliche Gassen, verwunschene Steinbrücken wie aus einem alten Disney-Zeichentrick und überhaupt eine Menge Postkarten-Motive. Doch einmal im Jahr tut sich hier für wenige Tage ein echter Höllenschlund auf, aus dem dann zahllose finstere Gestalten an die Oberfläche kriechen. Die meisten davon sind völlig ungefährlich, sie machen nur eben viel Lärm. Höllisch guten Lärm: Seit 2006 findet in Clisson das legendäre "Hellfest" statt, eines der wichtigsten Events der internationalen Rock- und Metal-Szene – auch für den Kultursender ARTE ein großes Thema.

Die diesjährige Ausgabe des "Hellfest", die 18. inzwischen, ging vor wenigen Wochen über die Bühne. ARTE Concert übertrug 45 Auftritte live und holt jetzt eines der großen Highlights 2025 ins lineare TV-Programm: den Headliner-Gig von Judas Priest. Seit den 1970-ern ist die Band aus Birmingham eine feste Größe in der Headbanger-Szene, als Aushängeschild der "New Wave of British Heavy Metal" schrieben Judas Priest ("Breaking The Law") Musikgeschichte. 2011 waren die Leder-und-Nieten-Metaller um Sänger Rob Halford zum ersten Mal beim "Hellfest" dabei, 2025 absolvierten sie am 21. Juni auf der Hauptbühne ihren inzwischen fünften Auftritt in Clisson. Der Konzertmitschnitt erhält etwas mehr als eine Stunde im spätabendlichen ARTE-Programm, Regie führten Thierry Gautier und Sylvain Leduc.