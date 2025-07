„Villa der Versuchung“: Alle Zoffs und Flirts der zweiten Folge!

Nur noch rund 190.000 sind von den 250.000 Euro Gewinnsumme übrig geblieben – und das nach einer einzigen Folge "Villa der Versuchung" bei SAT.1. Von ein paar asketischen Ausnahmen abgesehen – darunter Sara Kulka ("Ich mache das hier für meine Kinder"), Bettie Ballhaus ("Ich pack die alle nicht mehr") und Raúl Richter ("Ich muss meine Taktik ändern") – leben auf in Folge 2 die meisten Villa-Bewohner nach dem Motto "Geld, Gier, Genuss".

Ob es Zigaretten-Fans wie Brenda Brinkmann und Gigi Birofio ("Nur so fängt der Tag gut an") sind, die sich die Glimmstängel für 150 Euro das Stück aus der "Kost-Bar" ziehen, 200 Euro-Cola-Süchtige wie Kate Merlan ("Ich brauche fünf Dosen am Tag") oder einfach Anhänger des guten Lebens wie Kevin Schäfer ("Bei 'Prince Charming' hatten wir mehr Matratzen – auch auf den Betten"): Alle hassen das einzige kostenlose Grundnahrungsmittel – kalte, pürierte Pizza in Gläsern, vom Italiener verabscheut: "Was würde meine Mutter dazu sagen?"

"Heute gibt es aber Funghi", versucht Raúl zur Sparsamkeit zu motivieren. Vergeblich – Patricia Blanco entscheidet sich für 500 Euro-Prosecco, und Ronald Schill verlegt sich aufs Lamentieren: "Dass die Mettwurst fehlt, erfüllt mein Herz mit tiefer Trauer." Die kulinarisch traurige Gesamtlage fasst Kevin zusammen: "Man hat ein schales Gefühl, wenn man den Kühlschrank öffnet. Ich hab schon ganz unreine Haut."

14.100 Euro für Matratzen – und plötzlich knistert es im Camp Seinen Schlaf verbringt der "Richter Gnadenlos" wie fast alle auf dem Boden der Tatsachen, was bei Kate Merlan zu Verspannungen im Brustbereich führt. Das kann Jimi Blue Ochsenknecht auch aus sozialen Gründen nicht länger mit ansehen: "Fürs Team-Bonding sind Matratzen sehr wichtig."

Als es Gelegenheit zum Shopping gibt, wird also fleißig zugegriffen: Für insgesamt 14.100 Euro werden Matratzen, Isomatten und Decken angeschafft. Und prompt scheinen sie sich zu lohnen. Versonnen knetet Gigi auf einer nunmehr weichen Unterlage Kate Merlans fantasievoll tätowierte Rückseite und schwärmt: "Dein Po ist wie die aufgehende Sonne."

Kevin, der Raúl kurz vorher zu weniger Askese aufforderte ("Hab doch ein bisschen Fun hier, Mr. Notruf Hafenkante") wiederum bekommt eine sinnliche Schulter-Nacken-Massage von eben diesem: "Ooohhh ... du hast die Hände eines Künstlers." Während bei Kevin so "der Druck steigt, auch in anderen Regionen im Körper", lacht sich Raúl anschließend ins Fäustchen: "Ich mach das nur, damit er mich nicht wählt."

"Du verzogene Göre!": Georgina Fleur reicht es Gar kein Händchen für Exzesse in der Villa hat Model Bettie Ballhaus. Von Anfang an war sie die Sparsamste. Als Moderatorin Verona Pooth im Showdown die verbrauchten Summen nennt, ist sie fassungslos. 9.350 Euro für Zigaretten, 10.200 Euro für Lose in einem Tombola-Spiel und sage und schreibe 23.470 Euro für Lebensmittel lauten die Konsequenzen des Konsums. Dass der verschwenderische Lebensstil die Gemüter erhitzt, ist klar: "Du verzogene Göre hast das Showkonzept nicht verstanden", herrscht Georgina Fleur Cola-Queen Kate an: "Reiß dich zusammen, dein Geburtstag ist vorbei."

Bei der anstehenden ersten Abwahl ist Georginas Stimme schließlich das "Zündlein" (Show-Moderatorin Verona Pooth) an der Waage. Neben "Seven" und "Schill" hat Bettie die meisten Negativ-Votes – zu unnahbar sei sie und sorge laut Spaßkanone Patricia Blanco für zu wenig "Entertainment". Georgina stimmt schließlich auch für sie: "Nimm's nicht persönlich, sondern als Erlösung aus diesem Irrenhaus."

Ein letzter Rache-Akt Bettie ist dennoch schwer getroffen. Nach den ersten Schock-Tränen frisst sie ihre Wut nicht länger in sich herein, sondern inszeniert einen letzten Rache-Akt. Elegant zieht sie eine 3.000 Euro-Flasche Champagner aus dem Kühlschrank, öffnet sie und gießt den Inhalt schwungvoll in den Pool. "Bist du dumm? Nein, du bist langweilig – geh einfach nach Hause", äußert Brenda Brinkmann ihr Entsetzen. Und da auf Bettie ein "Kopfgeld" von 5.000 Euro angesetzt war, reduziert sich die aktuelle Gewinnsumme auf nunmehr nur noch 114.570 Euro.

Doch nun steht Bettie endgültig über den Dingen: "Ihr wolltet Unterhaltung? Hier habt ihr sie!" Oder wie Verona Pooth den Verbleibenden wünscht: "Genießt das Leben und seid sparsam!"

