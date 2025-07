Verona Pooth plaudert "Let's Dance"-Geheimnis ihres Sohnes aus

Auch als Verona Pooth in Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu Gast ist, wird der Überraschungs-Sieg von Diego thematisiert. "Bist du noch Verona Pooth oder bist du jetzt 'die Mutter von Diego Pooth'?", hakt Barbara Schöneberger belustigt bei ihrem Gast nach. Pooth erklärt, ihr Sohn habe das fantastisch gemacht. Die Entscheidung, an der RTL-Show teilzunehmen, habe er jedoch allein getroffen. Sie sei damals schon sicher gewesen: "Er ist klug genug, er wird schnell verstehen, ob er das lernen kann, oder nicht". Nach einer ersten Probestunde habe er sich dann entschieden, die Herausforderung anzunehmen.

Diego, der bereits erfolgreicher Golfer ist, habe besonders der sportliche Aspekt am Tanzen gereizt, ist sich die 57-Jährige sicher. Verona betont: "Ich freue mich, dass er jetzt seinen Weg geht und seine eigenen Sachen macht – ganz anders als ich." Einen kleinen Tipp habe sie ihm vorab dennoch mitgegeben: "Bloß nicht in der ersten Runde rausfliegen! Dritter Platz ist okay, am besten Fünfter." Den Ratschlag erklärt Pooth folgendermaßen: "Dann hast du alles gegeben, aber keiner erwartet, dass du ein Tänzer bist."