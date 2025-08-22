Durchbruch mit "Layla": So viel verdient DJ Robin mit seinem Party-Hit

Kein Song war auf dem Ballermann 2022 erfolgreicher – und gleichzeitig war wohl auch kein Lied in diesem Jahr so umstritten wie "Layla". Wegen Vorwürfen aufgrund des expliziten Textes stand zwischenzeitlich sogar ein Abspielverbot des Partykrachers im Raum. Doch allen Unkenrufen zum Trotz entpuppte sich "Layla" als großer Erfolg – und verschaffte den Interpreten DJ Robin und Schürze den musikalischen Durchbruch auf der großen Bühne.

Rückblickend kommentierte DJ Robin in der RTL-Doku "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" (Donnerstag, 20.15 Uhr, RTL, bereits jetzt bei RTL+) nun: "Danke, dass die Diskussion angestoßen worden ist. Damit wurde der Song noch größer, als er eh schon war." Trotzdem verrät der Musiker Reporter Stefan Uhl beim Hausbesuch in Ditzingen, dass selbst seine Frau Deborah vor der Veröffentlichung des Liedes skeptisch gewesen sei. "Und das soll jetzt ein Song sein, den man rausbringt?", habe sie damals kommentiert. "Ist es nicht ein bisschen zu anstößig?"

Plötzlicher Geldsegen dank "Layla": DJ Robin war erst "eher überfordert" Heute hängen Goldene Schallplatten und Platin-Platten im Haus des DJs. Mit dem Erfolg war auch eine erhebliche Auswirkung auf seinem Bankkonto zu spüren. "Es hat mich eher schockiert. Weil ich gar nicht wusste, was ich mit so viel Geld mache", blickte der 29-Jährige zurück: "Ich war eher überfordert, als dass ich mich gefreut hab." Mit den Erlösen von "Layla" konnte sich der Musiker unter anderem den Traum vom Eigenheim erfüllen.

"Es ist schön, wenn man finanziell unabhängig ist", freute er sich in der RTL-Sendung, schob aber auch nachdenklich hinterher: "Aber wenn die Familie und der Freundeskreis nicht passt, dann nützt das ganze Geld auch nichts, um glücklich zu werden." Geld machte DJ Robin aber nicht nur mit dem Song an sich, auch seine Gagen sind seit seinem Durchbruch nicht ansatzweise mit zuvor vergleichbar. Strich er vor "Layla" eher bescheidene 300 bis 500 Euro pro Auftritt ein, geht die Entlohnung heute bis jenseits der 7.000 Euro für einen Auftritt. Alles in allem bleiben DJ Robin so monatlich im Schnitt beachtliche 28.700 Euro brutto monatlich.

