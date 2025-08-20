Home News Star-News

Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking!

Andrea Berg & Co.

Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking!

20.08.2025, 09.11 Uhr
von Annika Schmidt
Von den Flippers bis Udo Jürgens: Diese Schlagerstars haben in ihrer Karriere Millionen verdient: ein Überblick über die reichsten Musiker des Genres.
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Wir geben einen Überblick über das Vermögen der Schlagerstars.  Fotoquelle: picture alliance / PIC ONE | Peter Engelke

Wer in Deutschland im Schlager erfolgreich ist, hat genug Möglichkeiten, finanziell vorzusorgen – neben verkauften Alben und Tickets sorgen auch die Schlagershows von Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella regelmäßig für starke TV-Quoten. Aber welche Schlagerstars haben die Möglichkeiten am besten genutzt und das größte Vermögen aufgebaut?

Die Flippers auf dem 7. Platz

In den 70er Jahren gehörten die "Flippers" zu Deutschlands erfolgreichsten Schlagersängern. In der Zeit schrumpfte die sechsköpfige Band auf ein Trio zusammen. Mit dem Mitgliederschwund, gab es zudem einen Erfolgsknick, der bis in die Mitter der 80er Jahre anhalten sollte. Doch 1985 feierten "Die Flippers" ein Überraschungs-Comeback und präsentierten ihr Album „Auf rote Rosen fallen Tränen“.

Im selben Jahr landete die Band mit dem Lied "Die rote Sonne von Barbados" auf Platz eins der Charts. Danach konnte das Trio den Erfolg über Jahre aufrechterhalten. Somit häufte die Band-Mitglieder ein beträchtliches Vermögen an. 2009 verkündeten die Musiker ihre Bandauflösung, wollten sich allerdings noch mit Abschiedskonzerten von ihren Fans verabschieden. 2011 machten dann Bernd Hengst, Manfred Durban und Olaf Malolepski Schluss mit den "Flippers". Mit 8,6 Millionen verkauften Tonträger soll die Band ein Vermögen von über 9 Millionen Euro zusammengetragen haben.

Derzeit beliebt:
>>„Die Akte General“: ARD zeigt Biopic über NS-Ankläger Fritz Bauer
>>ARD zeigt „The Klimperclown“: Helge Schneider feiert 70 mit Film
>>BBC stoppt Doku über Ozzy Osbourne kurz vor Ausstrahlung!
>>"Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte": Beatrice Egli lacht über sich selbst

Florian Silbereisen ist auch dabei

Obwohl Florian Silbereisen aktuell "nur" Platz 6 belegt, wird sich der Schlagerstar im Laufe der nächsten Jahre sicherlich eine bessere  Platzierung sichern. Denn der 43-Jährige ist nicht nur durch seine Musik erfolgreich, sondern ebenso als "Traumschiff"-Kapitän als Schauspieler erfolgreich und ist zudem ein gefragter Entertainer und Moderator verschiedener Schlagershows. Laut dem "VermögenMagazin" beläuft sich Florian Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 auf rund 8,5 Millionen. Jedes Jahr kommt mehr Geld hinzu.

Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Florian Silbereisen überrascht seine Fans mit dieser Entscheidung. Der Schlagerstar hat seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in seiner alten Heimat gesucht. Der plötzliche Umzug hat einen bestimmten Grund.
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.

Wolfgang Petry auf Platz 5

Mit Liedern wie "Wahnsinn", einer Wuschelmähne und zahlreichen Freundschaftsbändchen am Handgelenk wurde Wolfgang Petry in den 90er Jahren zum Kult-Star. Nach eigenen Angaben verkaufte der Sänger über 18 Millionen Tonträger und sorgte für zahlreiche ausverkaufte Konzerte. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Franz Hubert Wolfgang Remling heißt, sang 1974 in einer Disco und wurde dort von Produzenten entdeckt.

Danach ging die Karriere des Feinmechanikers steil nach oben. Der große Schock kam 2007 für die zahlreichen "Wolle"-Fans. Plötzlich verkündete Wolfgang Petry sein Karriereende. Laut dem "VermögenMagazin" kann sich der Schlagerstar über ein Vermögen von 12 Millionen Euro freuen. 

Peter Maffays Vermögen

Ebenfalls bereits seit Jahren erfolgreich im Geschäft ist Peter Maffay. 1970 veröffentlichte der Sänger sein Lied "Du" und durfte damit direkt in der ZDF-Hitparade auftreten. In den folgenden Jahren war Peter Maffay als Schlagermusiker unterwegs und wechselte in den 80er Jahren mehr in das Deutschrock-Genre. Der gebürtige Rumäne ging damals sogar auf Tour mit den Rolling Stones, doch das deutsche Publikum bewarf ihn bei den Konzerten mit Eiern und Tomaten.

Mit seinem Tabaluga-Märchen feiert er bis heute große Erfolge und arbeitet weiterhin mit verschiedenen Künstlern zusammen. Peter Maffay hat bereits mehr als  50 Millionen Tonträger verkauft. Teuer wurde es allerdings bei seinen Scheidungen. Insgesamt vier davon gab es in seinem Leben. Einige seiner Millionen flossen somit in die Taschen seiner Ex-Frauen. Dem "VermögenMagazin" nach, beläuft sich das Einkommen von Peter Maffay auf 2 Millionen Euro, zudem soll ihm ein Vermögen von 25 Millionen Euro gehören. 

Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Seit über 50 Jahren begeistert der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen der Serie sind so kontrovers, dass sie nicht mehr gezeigt werden dürfen. Ein Blick auf die verbotenen Episoden und die Gründe für deren Sperre.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Andrea Berg in den Top 3

Die gelernte Krankenschwester landete 2003 mit „Machtlos“ auf den ersten Platz der deutschen Charts. Doch auch schon zuvor feierte Andrea Berg mit ihrer Musik große Erfolge in Deutschland und Österreich. In der Schweiz gelang ihr ein paar Jahre später, nämlich 2013 mit dem Album „Atlantis“, der Platz an der Charts-Spitze.

Mit ihrem Best-Of-Album fließt weiterhin viel Geld in ihr Portemonnaie. Vielfache Auszeichnungen wie die „10-fach-Platin-Millennium-Schallplatte" bescherte ihr das Werk. Des Weiteren gab es dafür 15 Mal Gold, was ihr einen Verdienst von 2 Millionen Euro einbrachte. Das geschätzte Vermögen der 59-Jährigen beläuft sich auf 30 Millionen Euro.

Roland Kaiser landet auf Platz 2

Schon mit 15 Jahren wurde Roland Kaiser zum Vollwaisen und hatte in jungen Jahren nicht viel Geld zum Leben. Zunächst machte der gebürtige Berliner eine Ausbildung zum Automobilkaufmann und sang später auf Hochzeiten und anderen Festen. So wurden Produzenten auf Roland Kaiser aufmerksam. Anfang der 70er Jahre landete er die ersten Mal in den Charts, doch mit "Sieben Fässer Wein" gelang ihm 1977 die erste Top-Ten Platzierung.

Dahin fließt das Geld von Roland Kaiser
Geld spielt bei Roland Kaiser keine Rolle. Wir haben mal genauer hingeschaut, was die Schlagerlegende gekauft hat und wie Roland Kaiser privat wohnt.
Kostspieliges Hobby
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.

In den 80ern startete Roland Kaiser dann richtig durch. Er veröffentlichte "Santa Maria", sein erfolgreichstes Lied. Es folgten zahlreiche weitere Hits. Seine Konzert-Veranstaltung "Kaisermania" erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dabei spielt Roland Kaiser jährlich vier Konzerte am Dresdener Elb-Ufer. 2019 waren die 50.000 Karten innerhalb 30 Minuten ausverkauft. Ihm gehört unter anderem ein Haus auf Sylt und ein eigenes Flugzeug. Das kann sich der Schlagerstar auch leisten, bei einem Vermögen von 50 Millionen Euro. 

Udo Jürgens führt die Liste an

Udo Jürgens ist eine Schlager-Legende. 2014 verstarb Udo Jürgens mit 80 Jahren. Hinterlassen hat er eine Vielzahl von Hits. Schon in jungen Jahren gehörte die Musik zu seinem Leben. Mit 17 Jahren gewann er ein Musik-Wettbewerb des Österreichischen Rundfunks. In den 60er Jahren nahm seine Karriere als Musiker und Komponist Fahrt auf.

1966 gewann der Schlagerstar mit "Merci, Chérie" als erster Österreicher den Eurovision Song Contest. Im Ausland, von Japan bis Amerika und Australien, feierte Udo Jürgens große Erfolge. Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern war er einer der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum. Das Vermögen von Udo Jürgens wurde auf etwa 52 Millionen Euro geschätzt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Enthüllt: Die Wahrheit über Kriminalität und Migration in Deutschland
Medien und Sicherheit
Dunja Hayali
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Dieter Bohlen: Mit diesen Frauen war er zusammen
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Iris Berben wird 75: So sah sie zum Start ihrer Karriere aus!
Schauspiel-Legende
Iris Berben
"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"
"Ich war ein Skelett"
Chad Michael Murray
Realitystar Jannik Kontalis will Bürgermeister werden
"mehr Attraktivität für Frauen"
Jannik Kontalis
Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung
"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."
Travis Kelce und Taylor Swift
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love
Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau
"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!
Promipaar
Moderator Jörg Pilawa.
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan