Home News Streaming-News

True Crime, Erotik & Comedy: Die Neuheiten bei Netflix, Disney+ & Co.

Streaming-Highlights

Amanda Knox, Netflix-Erotik & Ruhrpott-Teens: Das läuft neu im Stream!

19.08.2025, 13.07 Uhr
Zehn Jahre nach ihrem Freispruch untersucht Disney+ in "The Twisted Tale of Amanda Knox" die Auswirkungen falscher Narrative. Netflix bringt mit "Fall For Me" ein neues Sommer-Drama.
"The Twisted Tale of Amanda Knox"
Vier Jahre saß Amanda Knox (Grace van Patten) in Italien unschuldig hinter Gittern. Fälschlicherweise war sie zuvor wegen des Mordes an ihrer Mitbewohnerin schuldig gesprochen worden. Dennoch umranken den Fall um den "Engel mit den Eisaugen" bis heute zahlreiche Mythen.   Fotoquelle: Disney
"Fall For Me"
Lilli (Svenja Jung) lässt sich im Urlaub auf eine Affäre mit Nachtclub-Manager Tom (Theo Trebs) ein.  Fotoquelle: Netflix / Julia Terjung
"Chabos"
Sie sind die titelgebenden "Chabos", die unsicher und mit falschen Idealen durch den Wahnsinn Pubertät steuern (von links): PD (Jonathan Kriener), Gollum (Arsseni Bultmann), Alba (Loran Alhasan) und Peppi (Nico Marischka).   Fotoquelle: ZDF/Nikolaus Schreiber
"Long Story Short"
Mit "Long Story Short" veröffentlicht Netflix eine neue Animationsserie des "BoJack Horseman"-Machers für Erwachsene.   Fotoquelle: Netflix

Als "Foxy Knoxy" oder – im deutschen Sprachraum – als "Engel mit den Eisaugen" wurde die Amerikanerin Amanda Knox jahrelang im Sinne einer klassischen Femme fatale dämonisiert. Als Austauschstudentin im italienischen Perugia soll die damals 20-Jährige ihre britische Mitbewohnerin Meredith Kercher ermordet haben. Mehrmals wurde die heute 38-Jährige schuldig gesprochen. Jedesmal wurde das Urteil von einem höheren Gericht Italiens wieder kassiert. Die Berg- und Talfahrt des Falles, Prozesses und Lebens der Beteiligten am vielleicht boulevardträchtigsten True Crime-Fall des Jahrtausends waren bereits Gegenstand mehrerer Filme und Doku-Serien. Nun arbeitet "The Twisted Tale of Amanda Knox" die Geschichte noch einmal fiktional bis ins Jahr 2022 auf. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Twisted Tale of Amanda Knox" – Disney+

Grace van Patten ("Tell Me Lies") spielt die Hauptrolle in "The Twisted Tale of Amanda Knox". Die achtteilige Serie startet bei Disney+ am Mittwoch, 20. August, mit einer Doppelfolge. Danach gibt es eine weitere neue Episode im Wochenrhythmus. 2015 spricht Italiens Kassationsgericht – der oberste Gerichtshof des Landes – die Amerikanerin Amanda Knox und ihren früheren italienischen Freund Raffale Sollecito (Giuseppe De Domenico) endgültig vom Vorwurf des Mordes an der britischen Studentin Meredith Kercher frei. Damit endet – juristisch betrachtet – das Bangen zweier Menschen, die eine lange Haftstrafe wegen Mordes verbüßen sollten. Immerhin vier Jahre saßen die beiden tatsächlich ein.

Schon 2016 widmete sich die Emmy-nominierte und sehenswerte Netflix-Doku "Amanda Knox" dem Fall. Auch Michael Winterbottoms Kinofilm "The Face of an Angel" (deutscher Titel: "Die Augen des Engels") mit Daniel BrühlKate Beckinsale und Cara Delevingne griff die Ereignisse auf. Dazu kamen unzählige TV-Dokumentationen, Fernsehfilme, Podcasts, Bücher und immer wieder "Presseenthüllungen". Warum sollte man sich 18 Jahre nach der Tat also noch einmal dem Thema widmen?

Derzeit beliebt:
>>Sorge um Timur Ülker – wie geht es dem „GZSZ“-Star wirklich?
>>Neue DVDs & Blu-rays: „Passenger“, „Shadow Force“ & „Niki de Saint Phalle“
>>"The Twisted Tale of Amanda Knox": Der spektakuläre True Crime Fall als Serie
>>Harry & Meghan: Überraschende Wende bei Netflix-Zukunft

Produzentin K.J. Steinberg ("This Is Us – Das ist Leben") möchte in ihrem fast achtstündigen Epos (Regie: Michael Uppendahl) vor allem "die verheerenden Auswirkungen falscher Narrative" untersuchen und wie sie das Leben aller Beteiligten seit der Tat bestimmen. So wird Folge drei aus der Sicht des als Amanda Knox-"Jägers" berühmt gewordenen Staatsanwaltes Giuliano Mignini (Francesco Acquaroli) geschildert. Folge fünf nimmt indes die Perspektive des Mitangeklagten Raffaele Sollecito (Giuseppe De Domenico) ein. Die beiden letzten Folgen widmen sich dem Leben der Amanda Fox in Freiheit.

"The Twisted Tale of Amanda Knox" ist eine schauspielerisch und erzählerisch durchaus solide Serie mit Hang zum Melodramatischen, das der Geschichte allerdings auch innewohnt. Eine gewisse Monica Lewinsky gehört übrigens ebenso zum Kreise der Serienmacher wie Amanda Knox und ihr heutiger Ehemann Chris Robinson.

True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Der Fall Amanda Knox gilt als einer der spektakulärsten True-Crime-Fälle des Jahrtausends. Die neue Disney-Serie "The Twisted Tale of Amanda Knox" beleuchtet die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und zeigt, wie falsche Narrative das Leben der Beteiligten beeinflussen.
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox

"Fall For Me" – Netflix

Manchmal ist einfach alles viel zu schön um wahr zu sein: die sonnendurchflutete Idylle Mallorcas, das unbeschwerte Liebesglück, der schicke rote Roadster. Lilli (Svenja Jung) und Tom (Theo Trebs) können sich ab 21. August im Netflix-Film "Fall For Me" unter der Regie Sherry Hormann ("3096 Tage", "Die Wüstenblume") in Instagram-tauglichen Bildern auf eine Affäre einlassen.

Es dauert nicht lange, bis sich die schönen Menschen gefunden haben: Lilli wird von ihrer Schwester Valeria (Tijan Marei) in eine Bar geschleppt, um ihre spontane Verlobung mit Manu (Victor Meutelet) zu feiern. Die beiden wollen ein Luxus-Hostel eröffnen. Die passende Finca hätten sie schon: Um sie zu finanzieren, muss Lilli nur zustimmen, ein gemeinsam geerbtes Grundstück zu verkaufen. Überfordert und generell misstrauisch, landet Lilli unverzüglich in den Armen von Barkeeper Tom. Der allerdings, es geht schließlich auch um Immobilien, hat nicht nur Sex im Kopf.

Angepriesen als "der erste deutsche Netflix-Film, der erotische und dramatische Elemente in sich vereint", erinnert "Fall For Me" an die Softsex-Langweiler, die früher im Nachtprogramm des Privatfernsehens liefen. Die Nebenfiguren sind immerhin mit Thomas Kretschmann und Antje Traue hochkarätig besetzt.

"Chabos" – ZDFmediathek

2006, das Jahr des deutschen Sommermärchens: Eine Zeit, in der Facebook, ICQ und Vanille-Deos "voll in" und die Personalausweise noch größer als das heutige Scheckkartenformat waren. Einen ehrlichen, wenig verklärten Blick zurück auf diese Zeit wagt "Chabos", eine neue, achtteilige Serie ab Freitag, 22. August, in der ZDFmediathek.

Die von BBC Germany produzierte Serie wurde von der britischen Comedy-Serie "Landhood" (2019) inspiriert: Hier wie dort wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Peppi (Johannes Kienast) ist 36, als er in der Kneipe zufällig einen alten Schulkameraden trifft. Der erzählt ihm vom Klassentreffen in einer Woche: "Hä? Was denn für ein Klassentreffen?", wundert sich Peppi. Kann es sein, dass er absichtlich nicht eingeladen wurde? Und wenn ja: Warum? Auf der Suche nach einer Antwort reist Peppi zurück in seine Heimat Duisburg und zu seinen Eltern (Anke Engelke und Peter Schneider).

"'Chabos' ist ein Generationenporträt über Freundschaft, toxische Männlichkeit und die ungeschönte Nostalgie einer Jugend im Ruhrgebiet", erklären die Serien-Macher Mickey Paatzsch und Arkadij Khaet (beide Jahrgang 1991). In der Tat ist das, was da in den vielen Szenen auf der zweiten Zeitebene, also im Jahr 2006 nacherzählt wird, alles andere als schön: Peppi (in jungen Jahren gespielt von Nico Marischka) war Teil einer Jungs-Clique, wie sie wohl alle Kinder der 1990-er und frühen 2000-er aus ihrer Schulzeit kennen: Er, PD (Jonathan Kriener), Alba (Loran Alhasan) und Gollum (Arsseni Bultmann) drücken ihre gegenseitige Zuneigung vor allem durch körperliche wie verbale Demütigungen aus. "Chabos" ist als "Comedy-Serie" deklariert. Das Lachen bleibt einem beim Betrachten aber doch recht häufig im Hals stecken. Vielmehr beginnt man die eigene verklärte Erinnerung an die Jugend kritisch zu hinterfragen.

Heimkino-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force", "Niki de Saint Phalle"
Diese Woche erscheinen drei spannende Filme auf DVD und Blu-ray: Die Mysteryserie "Passenger", der Action-Thriller "Shadow Force – Die letzte Mission" und die Filmbiografie "Niki de Saint Phalle". Erleben Sie mysteriöse Ereignisse, actiongeladene Verfolgungsjagden und eine inspirierende Künstlerreise.
DVD-Neuerscheinungen
Passenger

"Long Story Short" – Netflix

Mit "BoJack Horseman" gelang Raphael Bob-Waksberg ein bissiger Animationsserien-Klassiker. Nun meldet sich der Macher mit "Long Story Short" bei Netflix zurück. Ab 22. August können Serienfans die Schwooper-Geschwister Avi, Shira und Yoshi über zehn Folgen hinweg auf ihrer turbulenten Reise von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter begleiten. Im Laufe der Jahre erleben sie Herausforderungen, Triumphe und Niederlagen. Die Serie über die dysfunktionale Familie folgt dabei keiner linearen Erzählweise. Stattdessen springt die Story munter in der Zeit vor und zurück.

Ziel ist es, zu zeigen, wie einzelne Erlebnisse in der Kindheit die Figuren später in ihrem Erwachsenenleben prägen. Wie "BoJack Horseman" mag "Long Story Short" zwar gezeichnet sein, richtet sich aber zweifellos an ein erwachsenes Publikum. Netflix scheint bereits an einen ähnlichen Erfolg wie vor rund zehn Jahren bei "BoJack Horseman" zu glauben: Noch bevor "Long Story Short" überhaupt startete, bestellte der Streaming-Riese bereits eine zweite Staffel.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Disney+" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Royales Streaming-Aus: Harry und Meghan sind Geschichte
Netflix-Aus
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Neue DVDs und Blu-rays: Soderberghs Comeback und mehr
DVD-Neuheiten
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
"Aktenzeichen XY": Spannende Fakten zum Klassiker mit Kultstatus
True-Crime
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.
Antonio Banderas' Aufstieg zur Hollywood-Ikone
65. Geburtstag
Antonio Banderas
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Das große Finale von "And Just Like That"
Serienabschluss
Sarah Jessica Parker
ZDF holt "Die Bergretter" zurück - doch die Fans sind enttäuscht
Erfolgs-Serie
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
"Game of Thrones"-Star verkündet: Schwangerschaft und Verlobung!
Doppelte Neuigkeiten
Roxanne McKee
Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot
Trauer um TV-Ikone
Rainer Holbe
Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
Familienkonflikt
Patricia Blanco
Aus familiären Gründen: Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab
Gesundheit
Schlagersängerin Antonja in einem pinken Dirndl.
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)