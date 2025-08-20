Home News Star-News

Beatrice Egli: Das war das Lustigste, das sie je erlebt hat!

Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse

Beatrice Egli: Das war das Lustigste, das sie je erlebt hat!

20.08.2025, 12.38 Uhr
von Charlotte Leutloff
Beatrice Egli verrät im Gespräch, wie sie mit Zweifeln umgeht, was in Zukunft geplant ist – und mit welchem Star sie sich ein Duett wünscht.
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Beatrice Egli & Florian Silbereisen haben Spaß auf der Bühne.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Du hast eine beeindruckende Karriere hingelegt. Gab es Momente, in denen du an dir gezweifelt hast, und wie bist du damit umgegangen?
Beatrice Egli: Ich glaube, kleine Zweifel gehören immer dazu. Denn sie sind ja eigentlich nur ein Ausdruck von Demut der Sache gegenüber und zeigt, wie wichtig es einem ist. Wieviel Herzblut in der Arbeit steckt. An mir selbst zweifele ich jedoch nicht, denn ich weiß, dass alles, was ich tue, aus vollstem Herzen kommt. Trotzdem schleichen sich dann manchmal kleine Ängste ein und eine kleine Stimme in mir fragt sich: werden die Leute die neue Musik genauso feiern wie ich? Werden sie an der neuen Bühnenshow genauso Spaß haben wie wir? Fühlen Sie sich in der Beatrice Egli Show genauso zu Hause wie ich? Ich denke, all das gehört dazu. Und seien wir mal ehrlich: das Leben ist doch umso aufregender mit so einem kleinen Kribbeln im Bauch.

Welcher Auftritt deiner Karriere war bisher der ungewöhnlichste?
Ein absolutes Highlight in letzter Zeit war für mich die Eröffnung der Europameisterschaft der Frauen, bei der ich unsere Schweizer Nationalhymne singen dufte. Wenn ich daran zurückdenke, wie da einfach 35.000 Menschen im Stadion mit mir gesungen haben, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das war wirklich einmalig schön.

Beatrice Egli: "Ich kann immer viel Inspiration in fernen Orten finden"

Mit welchem Ritual bereitest du dich auf deine Auftritte vor?
Ich habe vor jedem Auftritt ein kleines Get-Together mit meiner Band und meinem Team, in dem wir einen Kreis bilden und uns gegenseitig gute Energie schicken.

Derzeit beliebt:
>>Überraschend ehrlich: Anja Kling über Ängste, Fans und Politik
>>Claudia Jung erzählt im ZDF: Fremder Mann in ihrem Hotelzimmer!
>>Netflix-Flop? „Fall For Me“ enttäuscht als Erotikdrama
>>„Die Ex von Stefan Mross?“ – So reagiert Anna-Carina Woitschack

Was war die schönste oder ungewöhnlichste Geste eines Fans, die dich wirklich berührt hat?
Aktuell bin ich sehr gerührt davon, wie meine Fans für meinen neuen Song „So oder So (SOS)" gekämpft haben. Es sind so viele süße Creations auf Instagram & TikTok online gegangen, wie meine Community den Song jetzt schon feiert, obwohl sie erst die ersten 25 Sekunden gehört haben. So etwas berührt mich jedes Mal aufs Neue, wenn die Musik, die ich selbst so feiere, auch so gut bei anderen ankommt.

Dein Beruf bringt dich oft an unterschiedliche Orte. Gibt es ein Land oder eine Stadt, die dich besonders beeindruckt hat?
Wenn ich beruflich reise, habe ich leider meistens gar nicht so viel Zeit, viel von der Stadt oder dem Land zu sehen. Allerdings habe ich mir neulich sowohl in Paris als auch in Göteborg ein bisschen Zeit genommen, die Städte zu besichtigen und das war beides wirklich richtig schön. Ich liebe Reisen und kann immer viel Inspiration in fernen Orten finden.

Was war die lustigste Situation, die du je auf einer Bühne erlebt hast?
Da gab es einige geplatzte Reißverschlüsse, grundlose Lachanfälle oder auch, als ich wegen eines Hexenschusses eine komplette Probe der Beatrice Egli Show im Liegen absolvieren musste. Bei mir wird es nie langweilig.

Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"

Welche großen Pläne oder Visionen hast du für die nächsten Jahre – beruflich und privat?
Ich freue mich wahnsinnig auf die große „Tanzen Lachen Leben“ – Tournee im kommenden Jahr, auf der wir über 20 Konzerte spielen werden. Denn erst, wenn wir die neuen Songs gemeinsam mit dem Publikum feiern, erwachen sie so richtig zum Leben. Mein Wunsch und Traum ist es, mein Publikum dort jeden Abend aufs Neue in eine Welt des Guten, der Hoffnung & des Vertrauens zu entführen und das Leben und die Musik ausgiebig zu zelebrieren, indem wir nie aufhören, zu tanzen, zu lachen und zu leben.

Wenn du nicht Musikerin geworden wärst, welche Karriere hättest du dir vorstellen können?
Für mich gab es nie einen Plan B, denn die Liebe zur Bühne, zur Musik, zur Schauspielerei hat immer schon einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen und ich wusste, dieser Herzenswunsch wird seinen Weg finden. Wenn ich also nicht auf den Bühnen gestanden hätte, auf denen ich jetzt stehe, hätte ich ganz sicher auch andere Bühnen für mich entdeckt. Denn ich wusste immer: egal, wie groß oder klein mein Publikum sein würde, ich würde meinen Weg finden.

Gab es in deiner Karriere jemanden, der dir als Mentor oder Vorbild diente?
Ich habe das Glück, in einer sehr großen Familie aufgewachsen zu sein, in der mir sehr viele Menschen durch ihre Art und ihre Persönlichkeit etwas mitgegeben haben. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass jede noch so kleine Begegnung im Leben dir etwas für deinen Weg mitgeben, dich inspirieren und motivieren kann. Diesen Gedanken mag ich total, denn ich ziehe aus jedem Kennenlernen, jeder Verbindung mit Menschen immer etwas Neues, Schönes, Positives und finde es sehr schön, so viele verschiedene und besondere Wegbegleiter in meinem Leben zu haben.

Das sind eigentlich immer die starken Frauen in meinem Umfeld, von denen ich so viel lerne und mitnehmen durfte. Meine Mama, meine Oma, meine besten Freundinnen.

Mit diesem Star wünscht sich Beatrice Egli ein Duett

Wenn du dir einen Künstler oder eine Künstlerin aussuchen könntest, mit dem/der du unbedingt mal zusammenarbeiten möchtest, wer wäre das und warum?
Ich durfte schon so viele tolle Duette mit wunderbaren Kolleg:innen singen, auch aus verschiedenen Genres, die jedes Mal etwas ganz Besonders für mich waren. Ein lang gehegter, heimlicher Wunsch von mir ist ein Duett mit Eros Ramazotti. Ich bin so schon lange Fan von diesem beeindruckenden Sänger und Menschen. Ich liebe seine Musik und ganz besonders seine Sprache und das gesamte italienische Lebensgefühl. Ich bin oft im wunderschönen Ticino unterwegs, wo ja Italienisch auch eine Landessprache in unserer schönen Schweiz ist. Jedes Mal, wenn ich dort das italienisch-schweizerdeutsche Flair genieße, keimt dieser Wunsch nach einem Duett mit diesem fantastischen Musiker erneut in mir auf. Das wäre wirklich ein absoluter Traum.

So sah Beatrice Egli früher aus
Seit Beatrice Eglis erstem TV-Auftritt sind fast 20 Jahre vergangen. Doch wie sah das Schlager-Sternchen eigentlich zu Beginn ihrer Karriere aus?
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show

Wie verändert sich der Schlager deiner Meinung nach aktuell – und was wünschst du dir für das Genre in den nächsten Jahren?
Ich mag es, wie der Schlager immer alltagstauglicher wird und wie er immer mehr junge Menschen in den Bann zieht. Schlager versprüht gute Laune, hat eingängige Melodien und tanzbare Beats. Ich wünsche mir, dass der Spagat zwischen klassischem Schlager und modernem Popschlager weiterhin so gut funktioniert und wir immer mehr Menschen mit unserer Musik berühren und verzaubern können. Dass wir einen Safespace schaffen können, in dem man immer wieder mal kurz „das echte Leben“ vergessen kann und einfach tanzen, lachen und leben darf.

Es gibt das ein oder andere Klischee über die Schlagermusik. Welches Klischee möchtest du gerne entkräften?
Ich denke, gerade in letzter Zeit passiert viel gegen die Haupt-Klischee des Schlagers, dass diese Musikrichtung nur etwas für alte Menschen oder für Ballermann-Anhänger ist. Aber Schlager kann so viel mehr: er kann berühren, er kann zum Tanzen animieren und er kann unsere Muttersprache musikalisch zelebrieren wie kaum eine andere Musikrichtung.

Das könnte dich auch interessieren

Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
Nach Jeff Baenas Tod: Aubrey Plaza ringt mit tiefer Trauer
Trauerbewältigung
Aubrey Plaza
Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking!
Andrea Berg & Co.
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
BBC sorgt für Aufruhr: Ozzy-Osbourne-Doku gestrichen!
Programmänderung
Ozzy Osbourne
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Verlobt mit Elite-Soldat: So ist Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv
Vierte Ehe steht an
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Daniel Craig nur in den Top 3: Alle Bond-Darsteller im Ranking
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?
"Die Akte General"
Die Akte General
Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!
"ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"
Helge Schneider - The Klimperclown
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Dunja Hayali im ZDF: „Nicht nur Messerstecher Ali – auch Uwe“
Sicherheitsdiskurs
Dunja Hayali
Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!
Ein Leben voller Rollen
Christian Kohlund
Superman-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Ein Filmstar
Terence Stamp
Geständnis im Fall Matthew Perry: Dealerin gibt Schuld zu
Skandal in Hollywood
Matthew Perry
So ungewöhnlich verlief Sebastian Pufpaffs Karriere
So tickt der Moderator privat
Sebastian Pufpaff
Amanda Knox, Netflix-Erotik & Ruhrpott-Teens: Das läuft neu im Stream!
Streaming-Highlights
"The Twisted Tale of Amanda Knox"
Timur Ülker gibt Rätsel auf: Krankenhausaufenthalt des GZSZ-Stars
Gesundheitsupdate
Timur Ülker
Heimkino-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force", "Niki de Saint Phalle"
DVD-Neuerscheinungen
Passenger
Das große Finale von "And Just Like That"
Serienabschluss
Sarah Jessica Parker
ZDF holt "Die Bergretter" zurück - doch die Fans sind enttäuscht
Erfolgs-Serie
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
"Game of Thrones"-Star verkündet: Schwangerschaft und Verlobung!
Doppelte Neuigkeiten
Roxanne McKee
Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot
Trauer um TV-Ikone
Rainer Holbe
Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
Familienkonflikt
Patricia Blanco