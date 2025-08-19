Home News Star-News

"Da ist mir das Herz aufgegangen": Der magische Moment zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel

Liebe mit Konsequenzen

Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt

19.08.2025, 08.41 Uhr
von Annika Schmidt
Eigentlich war alles anders geplant, doch durch eine unerwartete Begebenheit lernten sich Helene Fischer und Thomas Seitel kennen. Nun hat der Tänzer verraten, in welchem magischen Moment sich die beiden ineinander verliebte.
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Helene Fischer und ihr Ehemann Thomas Seitel bei einem Kunststück in ihrer Show.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Schlager-Traumpaar schlecht hin. Doch 2018 dann die Trennung. Im selben Jahr trat Thomas Seitel in das Leben der 41-Jährigen. Dass die beiden sich kennengelernt haben, könnte man als Schicksal bezeichnen, denn eigentlich war alles anders geplant. Nun hat der Tänzer verraten, wie sich Helene Fischer und er sich ineinander verliebten. 

Helene Fischer antwortet auf pikante Frage: „Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"
In einem Radiointerview plaudert Helene Fischer über eine persönliche Erinnerung mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen und spricht ihn direkt an.
Privatleben der Schlagerstars
Eigentlich hält sich Helene Fischer bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. In einer Radioshow hat die Schlagersängerin nun ihren Ex-Freund Florian Silbereisen direkt angesprochen.

Plötzlich kam alles anders als gedacht

Bei Helene Fischer verhalf die Schlager-Karriere auch zum privaten Glück. Als die Schlagersängerin 2018 auf Tour ging, wusste sie noch nicht, wie dieses Engagement ihr ganzes Leben verändert würde. Für ihre Konzerte buchte die 40-Jährige mehrere Tänzerinnen und Tänzer. Thomas Seitel sollte eigentlich nicht dabei sein.

Derzeit beliebt:
>>Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders: ARTE zeigt "Der ewig Suchende"
>>"Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte": Beatrice Egli lacht über sich selbst
>>Er war liiert: Jan Josef Liefers fand große Liebe während Nacktszene
>>"Meine Hände zittern": So ist Andrea Kiewels Leben in Israel

Doch dann kam alles anders. "Eigentlich sollten die Atherton Twins für Helenes Tournee gebucht werden", erzählt Thomas Seitel im Gespräch mit dem „Zeit-Magazin“. Doch die Zwillinge konnten nicht an der Tour teilnehmen und in den Shows tanzen. Obwohl die Atherton Twins Thomas Seitel nur aus dem Internet kannten, schlug das Tanz-Duo den 40-Jährigen als Ersatz vor. So bekam Thomas Seitel die Chance, auf der Bühne mit Helene Fischer zu stehen und sie hinter den Kulissen kennenzulernen. 

Florian Silbereisens Rückzugsort: Ein Blick auf sein Zuhause
Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.
Privatleben
Der private Florian Silbereisen. An diesem Ort entflieht der Schlagerstar dem Trubel und macht es sich mit seiner Familie gemütlich.

Der magische Moment von Helene Fischer und Thomas Seitel

Dabei gab es einen bestimmten Augenblick, der wahrscheinlich alles zwischen ihnen veränderte. "Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: ‚Sag das noch mal.‘ Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: ‚Woher kannst du denn Hessisch babbeln?", verrät der 40-Jährige.

"'Isch komm da her‘. Da ist mir das Herz aufgegangen", beschreibt der Tänzer die schicksalhafte Begegnung weiter. Danach war Thomas Seitel klar, dass Helene Fischer die Frau für das Leben ist: "Gefühle kann man nicht steuern, höchstens unterdrücken, zumindest eine Zeit lang, aber dann überrollen sie dich umso heftiger". 

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Single, aber mit Kinderwunsch – Beatrice Egli ganz offen
Die Spekulationen um das Liebesleben von Beatrice Egli reißen nicht ab. Nun hat die Schlagersängerin berichtet, wie es um ihre Baby-Pläne steht.
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Beatrice Egli

Liebesbeziehung mit Konsequenzen

Helene Fischer und Thomas Seitel wohnen mit ihrer kleinen Tochter am bayerischen Ammersee. Es scheint, dass der Luftakrobat auch mit Florian Silbereisen ein gutes Verhältnis pflegt. Seit der Beziehung steht der Tänzer im Fokus der Öffentlichkeit. "Ich habe mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Und: Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden", beschreibt der Wahl-Bayer sein Leben. 


Auch nach ihrer Trennung ist das Verhältnis von Helene Fischer und Florian Silbereisen innig. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter