"Big Brother": So unterschiedlich endeten die Kandidaten-Träume!

Vom Container zur Karriere

Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?

18.08.2025, 21.11 Uhr
von Alexander Kords
Seit 2000 fesselt Big Brother die Zuschauer. Einige Teilnehmer schafften den Sprung ins Rampenlicht, während sich andere aus der Öffentlichkeit zurückzogen. Wir werfen einen Blick auf die Lebenswege der ehemaligen Container-Bewohner.
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)  Fotoquelle: picture-alliance / ZB | Kalaene Jens

März 2000 war es, als die erste Staffel von „Big Brother“ auf den deutschen Fernsehen lief. Seitdem haben dutzende Kandidaten viele Tage und Nächte im legendären TV-Container verbracht. Doch was ist eigentlich aus den ehemaligen Kandidaten geworden?

Musikkarriere und Filmindustrie nach der Zeit im TV-Container

Zlatko Trpkovski, Jürgen Milski, Alex Jolig, Kerstin Klinz, John Milz: An der ersten Staffel von „Big Brother“ nahmen einige Kandidaten teil, deren Namen bei Fans der ersten Stunde unvergessen sind. Der wohl heute noch bekannteste Kandidat der ersten Staffel ist Jürgen Milski. Nach dem Ende der Show nahm er mit seinem Container-Kumpel Zlatko Trpkovski die Single „Großer Bruder“ auf, die sich mehr als 800.000-mal verkaufte. Anschließend machte Milski Karriere als Mallorca-Sänger und Moderator beim Sender 9Live. Zudem brachte er 2003 seine Autobiografie „Ich sag’s“ auf den Markt.

Um Trpkovski wurde es dagegen recht schnell ruhig. Nach dem Erfolg mit „Großer Bruder“ veröffentlichte er im Jahr 2000 das Album „Ich bleibe wer ich bin“. Zudem bekam er mit „Zlatkos Welt“ eine eigene (wenngleich kurzlebige) Doku-Serie und mit „Mr. Boogie“ einen eigenen Film. 2001 nahm er am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil, belegte unter zwölf Teilnehmern aber nur den sechsten Platz. Anschließend zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. 2019 war er ein Kandidat bei „Promi Big Brother“.

Diese Kandidaten halten bis heute einen Weltrekord!

Die zweite Staffel von „Big Brother“ gewann Alida-Nadine Kurras. Auch sie landete nach der Show bei 9Live, wo sie Gewinnspiele moderierte. Bis heute halten sie und ihre Kollegen Anna Heesch, Robin Bade, Jörg Draeger und Thomas Schürmann den Rekord für das weltweit längste Fernseh-Quiz. 2003 moderierten sie abwechselnd mehr als 52 Stunden lang. Mit Heesch schrieb Kurras 2009 den Roman „Aber … wir leben“. Seit 2011 arbeitet sie für den Shopping-Sender Channel 21.

Einer der bekanntesten Kandidaten der zweiten Staffel von „Big Brother“ war Walter Unterweger. Er wollte mit der Teilnahme sein Medizinstudium finanzieren. Dennoch entschied er sich zunächst für eine Karriere in den Medien. Er brachte 2001 die Single „Ich geh nicht ohne dich“ heraus, mit der er Platz 3 der deutschen Charts erreichte. Zudem spielte er von 2001 bis 2003 in „Marienhof“ mit. Dort lernte er mit der Schauspielerin Henriette Richter-Röhl seine zukünftige Ehefrau kennen. 2003 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, brachte sein Medizinstudium zu Ende und wurde 2006 promoviert. Heute arbeitet er als Arzt in Berlin.

Erfolgreiche Kandidaten aus späteren Staffeln

Durch „Big Brother“ wurde auch Khadra Sufi bekannt. Sie nahm 2003 an der vierten Staffel der Show teil. 2007 wurde sie vom Shopping-Sender QVC engagiert. 2010 schrieb sie das Buch „Das Mädchen, das nicht weinen durfte“, das sich sehr gut verkaufte. Seit 2012 ist sie als Botschafterin der UNO-Flüchtlingshilfe tätig, seit 2013 designt sie Kleidungsstücke, die sie bei QVC verkauft.

Bei „Big Brother“ feierte auch Uwe Schüder seinen Durchbruch, der sich als Web-Persönlichkeit "Flying Uwe" nennt. Er war 2010 in der zehnten Staffel der Show zu sehen. Seine YouTube-Kanäle haben rund zwei Millionen Abonnenten, seine Videos wurden mehr als 450 Millionen Mal angesehen. Zudem verdient er mit Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler Geld.

