„Ex on the Beach“-Rauswurf: Sahel äußert sich nach Gewalt-Eklat im Finale

Die finalen Folgen der diesjährigen Staffel von "Ex on the Beach" hatten es in sich: Auf der Zielgeraden brannten bei Kandidatin Sahel alle Sicherungen durch – sie ging auf ihren Flirt Joshi los. Die Produktion warf sie kurzerhand aus der Show – nun meldete sich Sahel reumütig bei Instagram.

Kurz vor dem Ziel krachte es noch einmal gewaltig! In den finalen Folgen von "Ex on the Beach" kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Produktion zog Konsequenzen und warf Kandidatin Sahel aus der Show. Die hat sich nun nach der Ausstrahlung der Episode persönlich zu Wort gemeldet – und Reue gezeigt.

Es wäre auch zu schön gewesen, hätten Sahel und Joshi "Ex on the Beach" mit einem Happy End beendet. Seit Beginn der Staffel geht es zwischen dem Liebespaar auf und ab. Mal sorgen sie für wilde Szenen in der Love Cabana, dann gibt es Tränen und Streit. Am Ende trennten sich ihre Wege unfreiwillig, denn Sahel musste die Sendung vorzeitig verlassen.

Auslöser war ein Eifersuchtsdrama um Joshi, Sahel und Kandidatin Shakira. Sahel waren Joshis Flirts mit Shakira ein Dorn im Auge. Obwohl Shakira und Joshi versicherten, dass nichts lief, glaubte Sahel ihnen nicht. Das Drama gipfelte in einem handfesten Streit, bei dem Sahel anfing, auf Joshi einzuschlagen und einzutreten.

Reumütige Rahel: "Ich weiß, dass ich an mir arbeiten muss" Das war selbst fürs Reality-TV zu viel. Sahel wurde in den Interviewraum gebeten. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass sie die Produktion verlassen müsse. Auf Instagram heißt es auf dem offiziellen Account der Show dazu: "In der aktuellen Folge von 'Ex on the Beach' kam es zu einem Vorfall mit Sahel, zu dem wir klar Stellung beziehen möchten: Körperliche Gewalt hat in keinem unserer Formate Platz. Das gilt auch für 'Ex on the Beach'. Daher haben wir unmittelbar reagiert und Sahel aus der Sendung ausgeschlossen."

Seit Montag ist die Folge auf RTL+ abrufbar. Für Sahel war die Ausstrahlung nun offenbar ein Anlass, sich noch einmal persönlich zu dem Vorfall zu äußern. "Ich weiß, dass mein Verhalten in der Situation nicht okay war", schreibt die 25-Jährige unter den Instagram-Beitrag der Show und erklärt weiter, sie wolle sich vor allem bei Joshi für ihr Verhalten entschuldigen: "Wir hatten das damals schon unter uns geklärt, aber trotzdem will ich hier auch klar sagen, dass das nicht richtig war."

Sahel gesteht, dass der Vorfall sie zum Nachdenken gebracht habe. Sie wolle an sich arbeiten, um solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden. "Ich reflektiere mich und weiß, dass ich an mir arbeiten muss", so Sahel. Sie bittet die Zuschauer um Verständnis und betont, sie sei auch nur ein Mensch, der Fehler mache. Dennoch gehöre ein solches Verhalten weder ins Fernsehen noch ins Privatleben.



Immer wieder kochen die Emotionen über Es ist nicht das erste Mal, dass es bei "Ex on the Beach" zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. 2020 verpasste Kandidatin Olivia in der damaligen Staffel ihrem Mitkandidaten und Lover Max eine Ohrfeige. In der Staffel von 2022 mussten gleich zwei Kandidaten wegen unangemessenen Verhaltens ihre Koffer packen.

Leyla Lahouar (heute mit Reality-TV-Star Mike Heiter verlobt) schlug während eines Wutanfalls auf ihren Ex-Freund Martini, genannt Teezy, ein. Sie musste die Show genauso verlassen wie Sascha, der in einem Streit mit Ex-Freundin Jill Lange aggressiv wurde und seine Wut an den Blumentöpfen der Villa ausließ.

