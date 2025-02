Neue "Ex on the Beach"-Folgen: Teilnehmer sorgen für Verwirrung

RTL hat nun die neuen Singles der kommenden Staffel "Ex on the Beach" bekanntgebenden und damit für große Verwirrung unter den Fans gesorgt.

Paare im Single-Format – ein Widerspruch in sich? Nicht für RTL. Am Freitagmorgen kündigte der Sender eine neue Staffel des kultigen Datingformats "Ex on the Beach" an. Die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen bereits fest. Unter anderem sind Reality-TV-Stammgast Calvin Kleinen und sein Bruder Marvin Kleinen mit von der Partie. Beide werden, so das Konzept der Show, vor traumhafter Kulisse auf die ein oder andere Verflossene treffen.

Doch ein Detail in dem auf Instagram veröffentlichten Video, das den Cast der sechsten Staffel zeigt, macht stutzig. "Wieso sind da zwei Paare drin?", fragt eine Nutzerin. Und tatsächlich: Neben den Single-Kandidaten sind auch das aus "Temptation Island" bekannte Pärchen Vivien Tzouvaras und Mou Kam Naksh sowie Mous Ex-Affäre Nastasia Martinez und deren Partner Tobi im Clip zu sehen.

"Ex on the Beach" 2025: Diese Stars sind dabei Die Erklärung liefert RTL selbst: "Eine Neuerung in Staffel 6 hat es besonders in sich: Zum ersten Mal lassen sich auch Paare auf das Abenteuer 'Ex on the Beach' ein und stellen sich der Konfrontation mit ihrer Vergangenheit", heißt es in der Ankündigung.

Zu den prominenten Kandidatinnen und Kandidaten von Staffel sechs zählen unter anderem auch Jenny Grassl ("Love Island"), Luca Müller ("Love Island"), Marc-Robin Wenz ("Temptation Island", "Are You The One – Reality Stars in Love"), Linda Braunberger ("Germany's Next Topmodel", "Are You The One – Reality Stars in Love") sowie Marlisa Rudzio ("Temptation Island", "Prominent Getrennt"). Wann Fans mit neuen Folgen beim Streamingdienst RTL+ rechnen dürfen, ist bislang noch nicht bekannt.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.