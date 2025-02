"Bröckelnde Berge – Wie Berggemeinden der Gefahr trotzen": Infos zur 3sat-Reportage

Im Schweizer Bergdorf Kandersteg im Berner Oberland in der Schweizfürchtet man den Absturz einer Felswand namens "Spitzer Stein". Ganz in der Nähe trat eine ähnliche Katastrophe bereits ein. Wie ein Tsunami stürzte eine Felswand ab. Nur 300 Meter vom nächsten Haus hielt die Steinlawine an. Inzwischen sind auch in Kandersteg Wanderwege gesperrt, Almhütten wurden geschlossen. Die Diagnose: Wasser drang in die Felsen ein und brach die Millionen Kubikmeter großen Felsteile ab. In der 3sat-Reportage von 2024 (SRF) wollen die Moderatoren Mona Vetsch und Tobias Müller wissen: Wie kann sich der Mensch der wachsenden Bedrohung durch die Naturgewalten erwehren? Wie lebt er mit der Gefahr?