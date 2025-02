"Die Kanzlei": Abschiebechaos, Alter, Arbeitsärger und das Aus?

Am 21. Januar 2025 dürfte die ARD einige Fans der Serie „Die Kanzlei“ enttäuscht haben. Denn zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr strahlte „Das Erste“ keine neue Folge der beliebten Anwaltsserie aus. Wir klären, warum das so war und was Fans in Zukunft erwartet.

Freiwürfe statt Freisprüche am 21. Januar 2025 „Das Erste“ sendet seit Oktober 2024 dienstags die Episoden der 6. Staffel der Serie „Die Kanzlei“. Doch wegen der Übertragung des Handballspiels zwischen Dänemark und Deutschland im Rahmen der Herren-WM am 21. Januar 2025 mussten die von Sabine Postel gespielte Rechtsanwältin Isabel von Brede und ihr Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) eine Zwangspause einlegen. Das wird übrigens nicht das letzte Opfer sein, das beide für den Sport bringen müssen. Derzeit stehen noch 4 Folgen der 6. Staffel aus.

„Irre Zeiten“ „Irre Zeiten“ drohen, wenn gut integrierte Asylbewerber, die die deutsche Sprache beherrschen und einen Job haben, aus Deutschland abgeschoben werden sollen. Dagegen wehrt sich der ehrenamtliche Trainer einer Fußballmannschaft und soll die Abschiebung seiner Schützlinge auch mit Gewalt verhindert haben. Isabel und Markus unterstützen ihn. Zudem geht es um eine Malerin, die gegen ihren Willen in der Psychiatrie gelandet ist. „Das Erste“ sendet die Episode „Irre Zeiten“, die bereits jetzt in der ARD Mediathek verfügbar ist, am 28. Januar 2025.

„Altes Eisen“ Markus Gellert vertritt einen Mandanten, dessen jüngere Ex-Frau ihm das Sorgerecht für den Sohn entziehen will. Begründung: Ihr Ex-Gatte sei zu gebrechlich. Um das Alter geht es auch bei Marion von Brede. Die befürchtet nämlich, durch eine jüngere Mitarbeiterin ersetzt zu werden. Ihre Tochter hilft einer Schriftstellerin im Rechtsstreit mit einem Verlag. Wie das ausgeht, erfahren Zuschauer am 11. Februar 2025 – am 4. Februar hat „König Fußball“ Vorrang – im „Ersten“ oder eine Woche vorher in der Mediathek.

„Ohne Folgen“ Einen gekündigten Arbeiter, der während seiner Schicht eingeschlafen war, unterstützt Rechtsanwalt Gellert. Auf den ersten Blick scheint dessen Entlassung rechtmäßig. Doch weitere Informationen werfen ein neues Licht auf die Angelegenheit. Klarer ist ein Fall sexuellen Missbrauchs. Doch Isabel scheint dem Opfer nicht helfen zu können, obwohl der Täter bekannt ist. Denn dieser genießt diplomatische Immunität. Am 18. Februar 2025 – bzw. in der Mediathek schon ab dem 11. Februar – erfahren Fans mehr.

„Falsche Wege“ Dieses Mal kümmert sich Isabel um einen Schauspieler, der wegen falscher Angaben die Kündigung erhielt. Ihr Partner vertritt hingegen einen ehemaligen Häftling. Dieser soll einen Mann erschlagen haben. Die finale Folge der 6. Staffel ist ab dem 18. Februar 2025 in der Mediathek der ARD verfügbar und läuft sieben Tage später im linearen Fernsehen.

Was passiert nach der 6. Staffel von „Die Kanzlei“? Die neuen Folgen unterstreichen eine Aussage der Hauptdarstellerin Sabine Postel: „Unsere Serie (…) greift aktuelle und brisante Fälle aus der Realität auf (…) Anders als im wirklichen Leben gehen unsere Geschichten zu 99 Prozent gut aus.“ Nicht ganz so gut sehen allerdings die Zukunftsaussichten der Anwaltsserie aus. Denn über eine 7. Staffel ist immer noch nichts bekannt. Das könnte auch an den Einschaltquoten liegen. Diese lagen bei den letzten drei Folgen zwischen 4,24 und 5,03 Millionen Zuschauern. Das sind zwar passable Werte. Für eine zur Prime Time ausgestrahlte Serie sind die Quoten allerdings nicht so stark, dass eine Fortsetzung obligatorisch wäre.