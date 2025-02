Nackt-Skandal um Kanye West: Bill Kaulitz hält Aufregung für "bescheuert"

"Das war natürlich der Talk of the Town", berichtet nun auch Tom Kaulitz, der das Event mit seiner Frau Heidi Klum ebenfalls besucht hat. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf auf Hollywood" erklärt der Tokio-Hotel-Gitarrist seinem Bruder Bill: "Sie hatte ja etwas an, aber es war halt komplett durchsichtig. Du siehst alles – also komplett alles."

"Dann guck doch weg!"

Bill Kaulitz kann jedoch nicht verstehen, weshalb West und Censori der Veranstaltung verwiesen wurden. "Ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm", stellt er klar. Auch den Einwand seines Bruders, dass Nacktheit besonders in den USA als Tabu gilt, tut der Sänger ab: "Das ist eigentlich bescheuert." Er setzt zum Plädoyer an: "Wir sind doch alle Menschen. Was stört man sich denn so? Dann guck doch weg. Ich finde, das ist doch keine Perversität, sondern das ist ein nackter Mensch. Wir sind doch alle so."