"37°: Stuntfrauen – Spiel mit dem Risiko": Hintergrundinfos zur ZDF-Reportage

"Eine Form von Freiheit, die man sich erkämpft"

Wenn der Laie gerne über Verletzungen und womöglich gar Todesgefahren redet, sprechen Profis wie Rau über perfekte Choreografien und die große Verantwortung, welche die Stunt-Koordinatorin bei so einer Szene hat. Aus großer Höhe in eine Tonne zu springen, ist eben nicht alles. Insbesondere beim Doubeln kommt es darauf an, sich so zu bewegen, dass der Zuschauer die Täuschung gar nicht erkennt. Auf diese Weise hat Antje Rau bereits Stars wie Nina Hoss, Diane Kruger, Katja Riemann, Veronica Ferres oder Christiane Paul gedoubelt.