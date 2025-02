Grammy-Skandal-Auftritt könnte Kanye West 20-Millionen-Dollar-Deal kosten

Der kalkulierte Tabubruch brachte Kanye West jede Menge Aufmerksamkeit ein. Doch die Kehrseite der Medaille droht den Musiker nun einzuholen: Wie die britische Zeitung "The Daily Mail" berichtet, steht ein 20-Millionen-Dollar-Deal des Rappers auf der Kippe. Demnach seien im Mai zwei Konzerte von West im japanischen Baseballstadion Tokyo Dome geplant gewesen. Diese stünden laut eines Insiders nun auf der Kippe: "Die Investoren in Japan, die die Konzerte unterstützen, sind sehr verärgert darüber."

"Mit Entsetzen" habe man in Japan den Red-Carpet-Skandal von West und Censori verfolgt. Die Toleranz der Investoren mit dem streitbaren Musiker sei am Ende, heißt es in dem "Daily Mail"-Bericht: "Was er tat, wird als Akt der Zwangskontrolle angesehen, der absolut inakzeptabel ist. Er hat Japan kulturell völlig falsch eingeschätzt."