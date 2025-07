„Wie nach Hause kommen“ – Frank Thelen ist wieder ein Löwe

Er ist bis heute eines der bekanntesten Gesichter der Show: Frank Thelen war 2014 dabei, als die VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" das erste Mal auf Sendung ging, 2020 stieg der Investor aus. Nun kehrt der Unternehmer zurück: In der neuen, bereits 18. Staffel wird Thelen wieder fester Bestandteil des Investorenteams.

Bereits im vergangenen Herbst war Thelen für eine einmalige Jubiläumsfolge wieder dabei. In der neuen Staffel sitzt Thelen erneut mit Dagmar Wöhrl, Judith Williams , Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler auf dem Investorenstuhl.

TV-Dreh am Sterbebett seiner Frau: Patrick Naumann reagiert auf die Kritik

„Wachen Sie auf, Herr Merz!“ – Maffay mit harscher Kritik an der Bundesregierung

Thelen verspricht stärkste Staffel bisher

In einer Pressemitteilung von RTL sagte Thelen zu seiner Rückkehr: "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. 'Die Höhle der Löwen' ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie. Die neue Staffel? Für mich die stärkste bisher! Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten."