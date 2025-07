Wegen Söder-Kritik raus? Warum Schafroth nicht mehr predigt

Die traditionsreiche und stets quotenstarke TV-Übertragung "Auf dem Nockherberg" bekommt ein neues Gesicht: Stephan Zinner (51) wird 2026 in die Rolle des Fastenpredigers schlüpfen, die seit 2019 der Kabarettist Maxi Schafroth innehatte. Das machte am Dienstag die Paulaner Brauerei bekannt. Mit Zinner, bekannt unter anderem als Schauspieler aus dem Münchner "Polizeiruf 110", übernimmt ein bekanntes Gesicht der Veranstaltung den Posten: Er stellte in dem satirischen Format bereits den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder dar.