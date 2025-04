"Lena Lorenz"-Star Judith Hoersch: "Dieses Jonglieren von Kind und Job ist schwierig"

Für ihre Hauptrolle in der Heimatfilm-Reihe "Lena Lorenz" steht für Judith Hoersch, Partnerin des Kameramanns Jo Berger, regelmäßig ein Ortswechsel an. Mit ihrer 2019 geborenen Tochter geht es dann für ein halbes Jahr von Bayern nach Berlin. Das fühle sich jedes Mal wie ein kleiner Umzug an: "Das ist für viele unvorstellbar. Die Woche der An- und Abreise ist ein ziemlicher Horror. Ich packe auch keine Koffer, ich packe einfach alles ein." Das mache es aber in gewisser Weise einfacher: "Die Frage bei sechs Monaten stellt sich nicht, ob ich das oder das T-Shirt einpacke. Ich packe einfach alle ein."

So verriet sie bei "Volle Kanne" über ihr Leben in Bayern: "Immer wenn ich dort bin, denke ich mir, das ist so unglaublich schön, ich kann das so einsaugen, weil ich weiß, das ist dann auch irgendwann vorbei." Klar also, dass ihr Herz in Berlin liegt. Schon während der Dreharbeiten freut sie sich auf die Rückkehr in die Hauptstadt: "Und dann darf ich wieder nach Berlin. In mein kleines, schmutziges Berlin".