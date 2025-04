Dieser Star verlässt die Erfolgsserie "Emily in Paris"

Lange Gesichter bei Fans des Serien-Hits "Emily in Paris": Die französische Schauspielerin Camille Razat, von Anfang an als Camille am Start, gibt ihren Ausstieg bekannt. Vier Staffeln lang war sie als eine Freundin der in Paris lebenden Amerikanerin Emily Cooper – gespielt von Lily Collins – zu sehen. Und kämpfte an deren Seite um das Herz des Kochs Gabriel (Lucas Bravo).