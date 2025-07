"Erzgebirgskrimi"-Star: Diese Schauspielerin verliebte sich am Filmset

Ihren großen Durchbruch hatte Teresa Weißbach 1999 als Miriam Sommer in Leander Haußmanns Film „Sonnenallee“. Seit sechs Jahren steht sie nun schon für die Erzgebirgskrimireihe vor der Kamera. Und auch ihre große Liebe lernte sie an einem Filmset kennen…

Seit sechs Jahren steht Schauspielerin Teresa Weißbach nun schon für die Erzgebirgskrimireihe vor der Kamera. Als Försterin Saskia Bergelt spielt sie sich regelmäßig in die Herzen begeisterter Krimifans und ist deshalb aus der Krimireihe nicht mehr wegzudenken. Erst kürzlich flimmerte erneut eine Folge der Erzgebirgsreihe über die heimischen Fernsehbildschirme – allerdings mit einer Wiederholungsfolge aus dem Jahr 2022 aufgrund der aktuellen Sommerpause. Danach dürfen sich die Fans wieder auf neue Folgen freuen.

Ein Filmprojekt dürfte der beliebten Schauspielerin allerdingst selbst in wundervoller Erinnerung geblieben sein: 2013 stand sie für den Dreh des ZDF-Märchenfilms „Die goldene Gans“ vor der Kamera und fand dort ihr privates Glück. Am Set lernte sie nämlich damals ihren heutigen Lebenspartner, den Regisseur Carsten Fiebeler kennen und lieben.

Er äußerte sich in einem Videointerview im Kontext des zweiten internationalen Märchenfilm-Festivals an die erste Begegnung mit seiner Liebsten: „Wir hatten zuerst ein sehr professionelles Verhältnis. So eine Produktion ist aber auch sehr intensiv. Wir haben uns dann immer besser kennengelernt. Und irgendwann wurde aus der professionellen auch eine persönliche Beziehung.“