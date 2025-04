"ARD Story: Abgeschrieben? – Der Osten in den Medien": Infos zur Doku

Jene Zonen-Gaby mit ihrer Banane war 1989 in der Satirezeitschrift Titanic die Erste, die das Klischee des zurückgebliebenen Ossis bediente. Seitdem werden von gesamtdeutschen Medien immer wieder gerne Klischees von verzerrten Ost-Bildern übernommen. Ob es sich nun um das "Milliardengrab" der neuen Länder handelt, um die Pegida-Umtriebe oder eben die überwältigende Ausbreitung der AfD. Haben die Medien an einem falschen Ost-Klischee gestrickt oder lassen sich gewisse Realitäten dann doch nicht leugnen? Anett Friedrich und Christoph Peters haben in ihrer "ARD Story: Abgeschrieben? – Der Osten in den Medien" auch mittels KI versucht, die Klischees aus 30 Jahren Ost-Berichterstattung übereinander zu legen und listig zu personalisieren.