"Wenn Frau Bause nee sagt, ist nee": Inka Bause erteilt 'Let's Dance' Abfuhr

Denn so beliebt die RTL-Show "Let’s Dance" auch ist, für Inka Bause ist klar: „Ich kann überhaupt nicht tanzen!“ In der „NDR Talk Show“ wurde die 56-Jährige offen wie selten und erklärte, warum sie mit dem Gedanken, bei der Promi-Tanzshow mitzumachen, schon lange abgeschlossen hat.

Den Grund für ihre mangelnden tänzerischen Fähigkeiten sieht Bause vor allem in ihrer Größe von 1,78 Meter: „Ich stehe immer krumm, weil ich immer zu groß war“, verrät sie im Talk. Dass es mit viel harter Arbeit doch noch etwas auf dem Tanzparkett werden könnte, ist ihr dabei bewusst – doch die Zeit möchte sie lieber anderweitig investieren: „Ich möchte mich da nicht zum Obst machen und dann jeden Tag trainieren, den ganzen Monat.“

„Wenn Frau Bause nee sagt, ist nee.“

Statt im Glitzerkleid übers Parkett zu schweben, bleibt Inka lieber auf festem Boden – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn neben der mangelnden Begeisterung fürs Tanzen ist es vor allem die Angst vor Verletzungen, die sie davon abhält, ins Training einzusteigen: „Dann hab ich einen Bänderriss, dann was mit der Kniescheibe“, so Bause weiter. Dieses Risiko will die RTL-Moderatorin nicht eingehen.