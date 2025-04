"Ronja Räubertochter": Kritik zur Neuverfilmung des Kinder-Klassikers

"Wer braucht eine neue Ronja? Was war denn verkehrt mit der alten?" – Man kennt die Reflexe inzwischen zur Genüge. Als die ARD vor wenigen Monaten eine neue Serien-Adaption von "Ronja Räubertochter" präsentierte, herrschte vorab insbesondere in der Generation über 40 große Skepsis. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen: "Ronja Räubertochter" in der 1984er-Version von Regisseur Tage Danielsson, das war und ist für viele Kinder der 80-er ein innig geliebtes Stück Kindheit. Als die neue Serie kurz vor Weihnachten 2024 erst einmal angelaufen war, hatte das Meckern in den Kommentarspalten aber schnell ein Ende.

Bei Kritikern und Eltern, vor allem aber bei den Kindern kam die neue Ronja (erstklassige Besetzung für die Titelrolle: Kerstin Linden) gut an. In den Mediatheken-Charts landete "Ronja Räubertochter" im Dezember sogar vor Weihnachtszeit-Klassikern wie "Der kleine Lord" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Jetzt stehen für die junge Heldin weitere Abenteuer im Mattiswald an, und dafür hat die ARD wieder gute Sendeplätze freigeräumt. Die ersten drei neuen Folgen laufen am Ostersonntag, 20. April, ab 17.05 Uhr, die letzten drei am Ostermontag, 21. April, ab 17.50 Uhr. Online sind die sechs Episoden von je etwa 40 Minuten bereits ab Freitag, 18. April, abrufbar.

Bekannte Geschichte mit neuen Elementen Die erste Staffelhälfte hatte die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ihre Eltern mit einem aufregenden offenen Ende zurückgelassen. Zwischen den verfeindeten Räuberbanden von Ronjas Papa Mattis (Christopher Wagelin) und Borka (Sverrir Gudnason) kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, die über die üblichen Raufereien deutlich hinausging. Derweil wurde Ronja in eine Falle gelockt: Die Vogtin (Pernilla August) möchte das Mädchen in ihre Gewalt bringen, um so an ihren Vater Mattis heranzukommen und damit endlich für Ruhe im Wald zu sorgen. Genau hier setzt nun die Auftaktfolge ("Der Aufbruch") der zweiten Serienhälfte an.

Der märchenhaft-verwunschene Mattiswald mit seinen Wilddruden, Graugnomen und Rumpelwichten, die komplizierte Freundschaft zwischen Ronja und Borkas Sohn Birk (Jack Bergenholtz-Henriksson), der ewige Streit der rivalisierenden Räuberbanden: All das, was man bereits aus der Romanvorlage von Astrid Lindgren (1981) und der Verfilmung von 1984 kennt, bildet weiterhin auch das Grundgerüst der Serien-Adaption.

Darüber hinaus hat der schwedische Showrunner und Drehbuchautor Hans Rosenfeldt von Beginn an eigene Ideen, neue Figuren und zusätzliche Handlungsstränge eingeflochten, die den "Ronja"-Kosmos stimmig erweitern, ohne die Vorlage von Astrid Lindgren irgendwie zu "verraten", und auch die zweite Staffelhälfte prägen. Eigentlich ein ganz cleverer Kniff: So wissen auch die Eltern, von denen mutmaßlich wieder viele mit vor dem Bildschirm sitzen werden, nie genau, wie es weitergeht.

Eine Serie, über die man nur froh sein kann Wirklich "gebraucht" hätte diese neue, zeitgemäßere "Ronja"-Adaption am Ende zwar niemand. Allerdings: Das hätten Astrid-Lindgren-Fans, die ja zuerst einmal in der Welt der Bücher zu Hause sind, auch schon vor 40 Jahren über die erste Verfilmung sagen können. Und wenn man sich in der heutigen Welt der Familienunterhaltung mal so umsieht, kann man weiterhin nur froh sein über diese hochwertig inszenierte, liebevoll erzählte Serie, die schon genau weiß, wo sie herkommt. An einer klassischen Idee von "schönem" Kinderfernsehen ist die neue "Ronja Räubertochter" bis zuletzt viel näher dran als der meiste andere "Kram", der bei den Kids heute so über den Bildschirm läuft.

Ronja Räubertochter – So. 20.04. – ARD: 17.15 Uhr