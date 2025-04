"Praxis mit Meerblick - Verlobung mit Hindernissen": Die Filmreihe mit Tanja Wedhorn im Ersten

Rügenärztin Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn ) staunt zu Beginn des 24. Films der "Freitag im Ersten"-Reihe "Praxis mit Meerblick" (Regie: Jan Ruzicka, Buch: Marcus Hertneck) nicht schlecht, als Max Jensen (Bernhard Piesk) sie mit einem opulenten Mehr-Gang-Menü auf der Veranda des Schlosshotels Lietzow überrascht. Das treue Publikum der 2017 gestarteten ARD Degeto-Produktionen ahnt derweil natürlich schon genau, was in den nächsten Szenen folgen wird: Nach dem Ring-Malheur im 24. Film "Praxis mit Meerblick – Volle Fahrt voraus" möchte Max Jensen seiner großen Liebe endlich einen Heiratsantrag machen. Doch aus der minutiös geplanten Überraschung wird die titelgebende "Verlobung mit Hindernissen".

Schockdiagnose & heimliche Liebe: So geht es in der "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn ab

Vor und hinter der Kamera ein gutes Team

"Kompetent und liebenswert": So beschreibt Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn das Team der Praxis im Interview. Tatsächlich überzeugt die Sendereihe seit jeher vor allem mit dem ausnahmslos sympathischen Cast, gepaart mit atemberaubenden Landschaftsaufnahmen von der deutschen Ostseeinsel. Dass sich das Produktionsteam auch jenseits der Kamera gut versteht, bestätigt Hauptdarsteller Bernhard Piesk im Interview: So findet es der 46-Jährige nach eigener Aussage am schönsten, "dass sich (fast) jeden Tag nach Drehschluss das gesamte Team in der Altstadt an der produktionseigenen Tischtennisplatte trifft, um Rundlauf zu zocken."