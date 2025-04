"Kampf um den Halbmond": Kritik zur Serie über die Mossad-Agentin

Wie reagieren, wenn man eine vertraute Stimme in einem IS-Propaganda-Video identifizieren kann? Die ARTE-Serie "Kampf um den Halbmond" – ausgestrahlt als deutschsprachige TV-Premiere – bietet auch in der zweiten Staffel packende Action-Unterhaltung. Sie wirft allerdings auch moralische Fragen auf und wirkt als Zeitgeschichte-Anschauungsmaterial beklemmend aktuell. Es geht um die Wirren der sich an verschiedenen Fronten neu zuspitzenden Konflikte im Nahen Osten.

Gefährlicher Deal mit dem Geheimdienst

Eine weitere zentrale Rolle in der achtteiligen Serie spielt der Kämpfer Nasser (James Krishna Floyd), der eine eigene Agenda verfolgt: Er will sich vom IS loslösen. Sein Ticket in die Freiheit: Nasser möchte Insider-Informationen über den amerikanischen Dschihadisten und IS-Finanzchef Jake (Zed Josef) an den Mossad weiterreichen. Derweil identifiziert Jakes Freundin in Texas einen ihr bekannten Sprecher: Sie hört Jakes Stimme in einem IS-Propagandavideo – eine hochbrisante Information.