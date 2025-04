Bill Kaulitz flippt nach Bruder-Geständnis aus: "Ich will nicht mehr mit dir reden"

Die große Tokio-Hotel-Tour quer durch Europa ist zwar gerade erst vorbei, doch Tom und Bill Kaulitz wären wohl nicht die Kaulitz-Zwillinge, wenn sie sich erst einmal von all dem Stress erholen würden. Während Bill auf dem Coachella-Festival in Kalifornien ordentlich die Sau rausgelassen hat, ließ es sich Bruder Tom mit Frau und GNTM-Chefin Heidi Klum bei der Broadway-Inszenierung von Shakespeares "Othello" gutgehen – und zwar gleich so gut, dass ihm sein Bruder richtig böse wurde ... Denn der Gitarrist traf den absoluten Traummann von Bill!

"Ich war wirklich, wirklich, wirklich blown away", will Tom Kaulitz in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills" gerade von seinem tollen Erlebnis berichten, da unterbricht ihn Bill direkt lautstark: "Ich finde das so sch...! Ich möchte überhaupt nicht mehr mit dir reden. Wie kannst du nur dahingehen, ohne mich mitzunehmen?" Der Hintergrund: Bei dem Stück tritt auch Hollywood-Star Jake Gyllenhaal auf, Bills "ganz große Liebe", wie der Sänger verrät.

Bill Kaulitz im Trotz: "Ich will nicht mehr mit dir reden" "Jetzt kommt das Härteste, jetzt wirst du mir noch mehr böse sein", gesteht Tom weiter, dass Heidi Klum und ihm angeboten worden sei, Jake Gyllenhaal noch nach der Show zu treffen. "Ich möchte es nicht hören! Wie bitte?! Och, Tom!", fährt es aus Bill heraus. Dabei hätte sein Bruder eigentlich ja lieber Denzel Washington treffen wollen, der ebenfalls bei dem Shakespeare-Stück als Hauptdarsteller mit dabei war – der hätte jedoch keine Gäste empfangen. "Das ist doch jetzt nicht dein Ernst", ist Bill neidisch auf Tom und Heidis Begegnung mit Jake Gyllenhaal in dessen Garderobe.

"Der hatte gerade noch kurz geduscht, das wäre genau deine Szenerie gewesen", scherzt Tom in Richtung seines Bruders. Der wird immer wütender: "Jetzt hörst du sofort auf! Der kam aus der Dusche?!" Das sei zwar richtig, aber Jake Gyllenhaal wäre zu diesem Zeitpunkt dann wieder bekleidet gewesen, so Tom. Das beruhigt Bill nicht wirklich: "Ich will eigentlich nicht mehr mit dir reden jetzt. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr!"

Jake Gyllenhaal sei zudem noch richtig nett und freundlich gewesen, wie Tom ergänzt. "Hast du ihm wenigstens gesagt: 'Ich habe einen Zwillingsbruder, der heißt Bill und der liebt dich über alles'?", möchte Bill wissen. Sein Bruder verneint. Eine Idee hat der verärgerte Musiker dann aber doch, wie Tom das wiedergutmachen könnte: "Ich muss den unbedingt kennenlernen, aber das kannst du dir ja merken. Vielleicht ist das noch mal ein schönes Geburtstagsgeschenk, dass ich da hingehe und ihm Backstage dann auch noch mal aus der Dusche helfe."

