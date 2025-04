"Megacity Rom": Infos zur ZDF-Doku über das heilige Jahr in der Stadt

Rund 45 Millionen Besucher werden im alle 25 Jahre anberaumten Heiligen Jahr in Rom erwartet. Aber auch ohne Pilger, für die in der Via Conciliazione nahe der Peterskirche ein Informationsbüro eingerichtet wurde, wird die Ewige Stadt ohnehin von Touristen überschwemmt. Wie in Venedig oder Barcelona beginnen die Einheimischen, sich zu wehren. Besonders die privaten Kurzzeitvermietungen in bester Innenstadtlage sind ihnen ein Dorn im Auge. Wer allerdings Massen mag und nicht zurückschreckt vor einem überfüllten Forum Romanum oder Petersplatz, sollte sich nicht von Teuerungen überraschen lassen und gut vorbereitet sein. Die ZDF-Reporterinnen Barbara Lueg und Annette Hilsenbeck könnten mit ihren entlegenen Empfehlungen dabei helfen, werfen sie doch einen Blick "hinter die Fassade des touristischen Roms".