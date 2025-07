"Der Usedom-Krimi: Friedhof der Welpen": Kritik zum Krimi mit Katrin Sass

Im November 2024 wurde der 24. und letzte neue "Usedom-Krimi" im Ersten ausgestrahlt. Der Fall "Emma" markierte den zehnten Geburtstag der im Oktober 2014 gestarteten Reihe mit Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow. Fall 25 mit dem Titel "Wendepunkt" wurde bereits im Winter abgedreht, voraussichtlich in diesem Herbst werden er und zwei weitere Filme zu sehen sein. Bis dahin müssen sich die Fans mit Wiederholungen begnügen. So wie jetzt mit dem 20. Film der Reihe, "Friedhof der Welpen", wie gewohnt am Donnerstagabend zur besten Sendezeit.